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The Sinkopats torna als escenaris amb la gira "Epicentre"

La "big band" de versions que va néixer a l'Aula Musical d'Olot actua aquest dijous a la sala Torín de la ciutat, amb un espectacle renovat

The Sinkopats actuant al Centre Cultural de la Mercè de Girona el juliol de l'any passat.

The Sinkopats actuant al Centre Cultural de la Mercè de Girona el juliol de l'any passat. / Marc Martí Font

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Redacció

Redacció

Olot

The Sinkopats, la big band de versions que va néixer a l'Aula Musical d'Olot, torna aquest dijous 2 de juliol als escenaris amb un espectacle renovat. El concert, que forma part d'una gira batejada amb el nom d'Epicentre, serà a les vuit del vespre a la sala Torín d'Olot (l'entrada costa 15 euros), i s'hi podran escoltar, com és de costum, clàssics del gènere i estàndards de jazz a més de versions d'artistes del moment, passades pel filtre del swing, el soul o el funky.

"Amb 17 músics a l’escenari, The Sinkopats ofereixen un espectacle vibrant que renova el concepte tradicional de big band fusionant funk, ritmes llatins, soul, pop i dance amb versions actuals de grups del nostre país. Una proposta enèrgica i festiva que combina qualitat musical, potència sonora i una posada en escena pensada per fer gaudir el públic". Amb aquestes paraules es publicita l'actuació a l'agenda d'Olot Cultura, on s'hi afegeix sobre Epicentre que és "una nova gira que reivindica el directe com a origen de tota l’energia musical i que, alhora, ret homenatge a la terra volcànica que ha vist néixer la formació".

La gira de l'any passat de The Sinkopats era Turbulències, que "donava una idea de molts estils diferents", segons expliquen des del grup, i ara amb Epicentre es continua en la mateixa línia però "amb una mica més de força i un directe renovat, més produït i més acurat". Entre les novetats que presenta The Sinkopats en aquest retorn als escenaris hi ha disposar de tècnics de so i de llum propis i amb experiència, un canvi d'imatge (logo i vestuari inclosos) per fer-la més "moderna, dinàmica i alegre", una redistribució dels músics sobre l'escenari, i alguns canvis en el repertori, per exemple amb la incorporació de Veneno en la piel (Radio Futura) i Hit the Road Jack (Ray Charles), dos temes que ja evidencien la versatilitat de la big band. "També hi hem afegit un parell de temes recents del panorama català i alguna altra sorpresa", avançaven aquesta setmana des del grup.

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The Sinkopats està treballant en els propers concerts de la gira Epicentre, encara per confirmar, amb el convenciment que es tracta d'una formació apta per a espais reduïts i per a grans escenaris, i que pot satisfer una gran varietat de públics diferents. "El projecte és ambiciós, volem seguir creixent i intentem actuar amb el màxim rigor musical", asseguren.

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