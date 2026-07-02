Boc Guru i Isaki Lacuesta estrenen el viatge immersiu «Kosmic experience»
La Torre Desvern de Celrà serà l’escenari, dissabte a la nit, de la primera representació d’un projecte que uneix els universos creatius de Jordi Mendoza i el prestigiós cineasta gironí
El Festival Ressupó de Celrà serà dissabte l’escenari de l’estrena de Kosmic Experience, una proposta artística singular que reunirà els universos creatius de Boc Guru i Isaki Lacuesta en un espectacle pensat expressament per a l’ocasió. La cita serà a la Torre Desvern, amb obertura de portes a les set del vespre i l’actuació principal prevista a les deu de la nit.
Kosmic Experience neix amb la voluntat d’explorar els punts de trobada entre la música i el cinema, entre el so i la imatge, i entre la improvisació i la narrativa visual. El resultat vol anar més enllà del concert convencional per convertir-se en una experiència immersiva, sensorial i emocional, en què diferents disciplines artístiques conflueixen en directe. Sobre l’escenari, la música de Boc Guru dialogarà amb la creació audiovisual en viu d’Isaki Lacuesta, en una proposta que combina directe, experimentació i mirada cinematogràfica.
Boc Guru Special és el projecte liderat pel músic i compositor Jordi Mendoza, amb arrels a Crit de Boc, la mítica banda nascuda durant la dècada dels noranta que va destacar dins l’escena alternativa catalana per la seva barreja de rock, psicodèlia i voluntat d’experimentació. A principis dels anys 2000, aquella inquietud creativa va evolucionar cap a Boc Guru Special, un projecte encara més obert i multidisciplinari, en què la música es fusiona amb altres llenguatges artístics i on conviuen influències que van del rock alternatiu al dub, passant per la psicodèlia electrònica i l’exploració sonora contemporània.
En aquesta nova etapa, Jordi Mendoza, Boc Guru, es presenta acompanyat d’una banda jove integrada per Núria Fossas, Nun, als teclats i veus; Gerard Llavero, al baix, i Enric Puigventós, a la bateria. Tots tres aporten una nova energia a una proposta que al llarg dels anys ha mantingut una clara vocació de recerca i llibertat creativa. En la seva trajectòria, Boc Guru Special també ha compartit experiències amb artistes de projecció internacional com Mad Professor, una de les figures més influents de la història del dub.
Al seu costat hi haurà el cineasta gironí Isaki Lacuesta, una de les veus més personals del cinema europeu contemporani. Director, guionista i creador multidisciplinar, Lacuesta ha guanyat dues Conxes d’Or al Festival de Sant Sebastià i diversos Goya. La seva obra s’ha caracteritzat per explorar els límits entre realitat, memòria, música i ficció, establint ponts constants entre disciplines creatives.
La trobada de Celrà, però, no es limitarà a una sola nit. Kosmic Experience es planteja com l’inici d’un projecte artístic de llarg recorregut que donarà lloc a un documental sobre el procés creatiu, els assajos i el desenvolupament de la col·laboració. La direcció del rodatge anirà a càrrec de Marta Rodríguez Quesada, cineasta escollida personalment per Lacuesta . D’aquesta experiència també en sorgirà un nou àlbum de Boc Guru, inspirat en l’univers creat al voltant del projecte. La nit del Ressupó es completarà amb les actuacions de Niki Brown, Oscar Henkel (recent finalista del Mad Cool Talent 2026) i DJ Speteka.
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