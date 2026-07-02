Els Catarres i Miki Núñez: caps de cartell a les barraques de Roses 2026
La Festa Major tindrà sis jornades de concerts gratuïts amb tribut a Queen, Banda Neon, o l'Orquestra Di-Versiones
Jana Coromines Costa
De l’11 al 16 d’agost tindran lloc, al recinte del Càmping Bahia, les barraques de Roses. Com cada any, compten amb artistes actuals i de referència, entre els quals destaquen Els Catarres i Miki Núñez, a més de bandes tribut, sessions de DJ i una tarda dedicada al públic familiar.
Les festes s’iniciaran l’11 d’agost, amb Els Catarres al damunt de l’escenari. També, comptaran amb la participació de DJ Lia Jensen, que serà l’encarregada tant d'obrir com de tancar la vetllada. Els protagonistes del dimecres 12 d’agost seran els dj’s de Gira105, el festival itinerant impulsat per RAC105 que aporta grans èxits del moment. Dijous 13 d’agost serà el torn de MOMO Tributo a Queen, una de les formacions tribut més reconegudes, amb interpretacions dels grans himnes de Freddie Mercury i la seva banda. Després, Mon DJ tancarà la nit.
Les grans nits del cap de setmana començaran divendres 14 oferint tres propostes de gran nivell. Obrirà la nit Miki Núñez, seguit de Banda Neon i, per acabar, Goa Pop, amb dos dj’s de la ciutat local.
L’Orquestra Di-Versiones, la banda de versions Big Mouthers i la sessió de DJ Capde culminaran la Festa Major de Roses el dissabte 15.
Per acabar la festivitat i repetint així l’èxit de l’any anterior, diumenge 16 d’agost es finalitzarà la programació de concerts amb Barraquetes, una actuació dedicada al públic familiar. En aquesta ocasió hi haurà l’actuació del grup Els Atrapasomnis, companyia musical amb més d'una dècada de trajectòria i més de 1.500 actuacions arreu de Catalunya.
Amb la publicació del seu cartell, Roses consolida la Festa Major com un dels actes més representatius de la ciutat.
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