El festival En Clau d’Estiu Fest torna a Vidreres amb deu concerts gratuïts a l'aire lliure
La proposta inclou concerts de reggae, jazz, gòspel, pop i rock a la plaça primer d'octubre, amb servei de bar amb entrepans i tapes per crear ambient festiu
Vidreres tornarà a omplir els divendres de juliol de música amb la segona edició del festival En Clau d’Estiu Fest, una proposta que el municipi consolida després de la bona acollida de l’any passat. L’Ajuntament ha presentat el certamen, que manté el format de concerts gratuïts a l’aire lliure i reforça l’aposta per una programació variada i accessible per a tots els públics.
El festival inclou deu actuacions repartides al llarg dels divendres de juliol, amb estils que abracen el reggae, el jazz, el gòspel, el pop i el rock. Les actuacions es faran a la plaça primer d’octubre, amb la voluntat de dinamitzar la vida cultural del municipi i convertir les nits de juliol en un punt de trobada per a veïns i visitants.
Programació oficial 2026
3 de juliol - Reggae
- Joan Reggae Drummer & All-Stars 21 h
- Prince Alla & Dr. Dubwiser 22:30 h
10 de juliol - Jazz & R'n'B
- Híbrid Trio 21 h
- Los Mambo Jambo 22:30 h
17 juliol - Gospel & Flamenc
- Gospel d'Aro 21 h
- Heaven & Earth 22:30 h
24 juliol - Pop
- Lau Gibert 21 h
- Àlex Pérez 22:30 h
31 juliol - Rock & Blues - Nit Creamus
- David Mitjanit 21 h
- Caca de vaca + mosques 22:30 h
A més de la música, el festival oferirà servei de bar amb entrepans i tapes, una novetat que vol contribuir a crear un ambient acollidor i festiu. Segons les fonts municipals, l’objectiu és que cada concert es converteixi en una vetllada de nits màgiques, on el públic pugui gaudir de la música i compartir l’estiu en comunitat.
La regidoria de Cultura destaca que el certamen manté l’aposta per la proximitat i per formats que permeten una relació directa entre artistes i espectadors. “És un festival pensat per gaudir del vespre, descobrir propostes i donar vida als carrers del municipi”, assenyalen.
L’Ajuntament preveu una alta afluència i recomana arribar amb antelació per assegurar una bona ubicació. Totes les activitats són gratuïtes i no cal inscripció prèvia, fet que facilita la participació espontània. Amb aquesta segona edició, Vidreres reafirma la seva voluntat de consolidar un festival estival de referència a la comarca.
- Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili al barri de Sant Ponç de Girona
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- El peculiar camp enmig d’un bosc que espera l’Olot i el Girona B
- Necrològiques de l'1 de juliol de 2026
- Evacuen una nena de 3 anys després d'estar a punt d'ofegar-se a la piscina de Sant Hilari
- La caiguda de dos grans plàtans va provocar un forat d’uns 36 metres quadrats a la Devesa de Girona
- Un problema informàtic al magatzem logístic provoca mancances de subministrament al Grup Bon Preu