Yoko Suzuki oferirà grans obres de piano a Romanyà de la Selva
El IV Cicle de Concerts d’Estiu, organitzat per l'Associació de Veïns de Romanyà, acollirà el pròxim diumenge 5 de juliol l'artista japonesa
La concertista de piano Yoko Suzuki, que té un gran reconeixement internacional, farà un concert a l’Església de Sant Martí de Romanyà de la Selva. L’actuació tindrà lloc diumenge a les 19.30 h, i s’hi inclourà un repertori basat en obres cèlebres de compositors, com el camprodoní Isaac Albèniz, Enric Granados, Frederic Mompou, i Josep Garcia Gago.
Durant la segona part del concert, també es podran escoltar peces pròpies de l’artista, entre elles "Locked in ice", "Piedra eterna", "Lágrima de Luna" i "Font de Llum", aquesta última fent un homenatge a Antoni Gaudí, de qui enguany se celebra el centenari de la mort.
Suzuki, nascuda a Tòquio, continua ampliant la seva trajectòria artística. Ha actuat com a solista i amb orquestra a països d’arreu del món, com Alemanya, Àustria, Itàlia, Suïssa, Estats Units, Costa Rica, Ucraïna, Malàisia, el Camerun o el Japó; i, des de fa tretze anys, s’ha convertit en l’organista oficial de la cripta de la Sagrada Família. El 2025 va publicar el seu darrer àlbum d'obra pròpia, Inspirada per la natura, a partir d'obres fotogràfiques del MontPhoto Festival 2025 de Lloret de Mar.
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