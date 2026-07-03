Bryan Adams enceta avui el Festival de Cap Roig
El cantautor, un dels caps de cartell, obre aquesta nit la 26a edició del certamen de Calella de Palafrugell
Bryan Adams, un dels grans caps de cartell del festival, obre aquesta nit el Cap Roig amb la presentació a l’Estat del seu espectacle més íntim, Bare bones. El cantautor canadenc, que ha exhaurit entrades, posarà, així, en marxa, un dels grans festivals de l’estiu a la província de Girona, amb una programació que fins al 10 d’agost inclou altres grans noms de l’escena musical com Anastacia, Amaia, Rick Astley (també amb tot venut) o Mika.
Amb més de quaranta anys sobre els escenaris a les espatlles, Adams ha estat entre les primeres espases de cartells arreu del món, i enguany, com el 2014, ho és també a Calella de Palafrugell. Hi durà un xou en què tan sols l’acompanya el seu pianista i col·laborador habitual Gary Breit per a revisitar, amb tot la potència i senzillesa que donen veu, guitarra i piano, el seu exitós repertori. Aquest inclou temes com “Summer Of’69”, “Heaven”, “(Everyhing I do) I do it for You”, “Run to You” o “Have You Ever Really Loved a Woman?”. Ben segur que sonarà, també, el seu darrer single, “51st State”, publicat tot just dimecres per celebrar el seu país, el Canadà. L’espectacle serà la prèvia de la gira que durà Adams i Breit, el 14 de novembre, al Palau Sant Jordi.
Totes les entrades per al concert inaugural d’aquest Cap Roig ja estan venudes, així com les del xou de Rick Astley (18 de juliol), i Rosario (11 d'agost), dos clàssics. Ahir mateix el festival va anunciar que ha venut el 73% de de les 49.800 entrades, més de 33.300, i a la seva pàgina web s’informa que només queden les “últimes” per a les actuacions d’Anastacia (11 de juliol), Café Quijano (24 de juliol), Miki Núñez (1 d’agost), Taburete (2 d’agost), i Antonio Orozco (3 d’agost). Tenint en compte el percentatge de venda, tampoc es pot badar amb la resta d’artistes.
En l’edició passada, celebrant el 25è aniversari, el festival organitzat per Clipper’s i CaixaBank va ampliar la tradicional nit solidària a tots els concerts, destinant part de la recaptació a entitats socials gironines. La proposta es manté també aquest 2026 amb la Fundació Oreig de Palamós, l’associació Viu Autisme de Castell d’Aro i el Centre El Puig del Pla de l’Estany com a beneficiàries.
Juli Guiu, president del Grup Clipper's i director del Cap Roig Festival, va assegurar que "arribem a l'inici d'aquesta 26a edició amb una resposta excel·lent del públic, que reflecteix la confiança en un festival amb una programació diversa i de gran qualitat, capaç de reunir grans artistes nacionals i internacionals en un entorn únic. Comptar ja amb tres concerts amb totes les entrades exhaurides i diversos més molt a prop de completar l'aforament ens permet afrontar la inauguració del Cap Roig Festival amb molta il·lusió i la certesa que el públic tornarà a gaudir d'una experiència que va molt més enllà de la música".
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