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Girona enceta l’estiu a ritme d’havanera

La plaça Catalunya s’omple en la segona edició de la Cantada del Foment

Un moment de la primera actuació de la nit, la del grup Son de l’Havana

Un moment de la primera actuació de la nit, la del grup Son de l’Havana / Marc Martí

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Oriol Puig Tomàs

Oriol Puig Tomàs

Girona

La plaça de Catalunya de Girona es va omplir de gom a gom aquest dijous al vespre amb motiu de la segona edició de La Cantada d’El Foment, una vetllada d’havaneres i cançó popular catalana que va confirmar l’èxit de convocatòria d’una proposta que ja s’ha consolidat com una cita destacada de l’inici de l’estiu a la ciutat.

L’espai de la plaça destinat a la cantada va quedar ple de públic, que va seguir amb entusiasme les actuacions de Son de l’Havana, Arjau i Les Anxovetes, les tres formacions convidades en aquesta segona edició. La vetllada, dirigida artísticament per Francesc Sánchez Carcassés, va combinar havaneres, cant de taverna i cançó popular en un escenari privilegiat, amb el riu Onyar i la catedral de Girona com a teló de fons.

El primer grup a pujar a l’escenari va ser Son de l’Havana, que va obrir la nit amb una proposta centrada en l’havanera i la música mediterrània. A continuació va actuar Arjau, formació de Palafrugell amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, que va portar a Girona el seu repertori de cant de taverna amb arranjaments actuals. Les Anxovetes van tancar el torn d’actuacions amb les seves veus femenines i un repertori d’havaneres clàssiques i cançons tradicionals que va connectar ràpidament amb el públic.

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El moment més emotiu de la nit va arribar al final, quan els tres grups van compartir escenari per interpretar conjuntament la sardana Girona m’enamora, del compositor Ricard Vilarasau. La peça va ser corejada pel públic, que va convertir la cloenda en una celebració col·lectiva de la música popular i de la ciutat.

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