L’Acadèmia reconeix el Col·lectiu de Crítics en ple conflicte per la gestió del Truffaut
L'associació, que ha perdut la gestió de l'històric cinema municipal de Girona, rep amb una menció especial al XIIIè Premi Pepón Coromina que atorga la institució
El procés ha quedat aturat perquè l'entitat l'ha impugnat davant del Tribunal Català de Contractes del sector públic
El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona ha estat guardonat amb una menció especial del Premi Pepón Coromina, la distinció que l’Acadèmia del Cinema Català atorga cada any a produccions o iniciatives que han destacat per la seva innovació, creativitat i risc. El reconeixement arriba en un moment especialment significatiu per a l’entitat, que ha perdut la gestió del Cinema Truffaut després del polèmic concurs públic adjudicat a Rambla de l’Art-Cambrils AIE, però que continua al capdavant de la sala de manera provisional mentre es resol la impugnació presentada davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
El premi es va lliurar dimecres a la nit durant la tradicional Festa d’Estiu de l’Acadèmia, celebrada al Castell de Montjuïc de Barcelona, amb una àmplia representació del sector audiovisual i cultural català. El Premi Pepón Coromina es va crear en honor del productor del cinema català dels anys vuitanta, figura clau en la cinematografia més arriscada i innovadora del país.
El jurat, format pels directors Carlos Marquès-Marcet, Anna Cornudella i Carla Linares, la productora Carla Sospedra i el director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo La Parra, va destacar el paper del Col·lectiu de Crítics en la defensa d’un model d’exhibició alternatiu sorgit d’una iniciativa popular i va fer una crida a les institucions perquè protegeixin aquests espais. «Ens hi juguem massa com a societat per no assumir aquesta responsabilitat», va afirmar el portaveu del jurat, Carlos Marquès-Marcet.
Espai admirat i de referència
El jurat també va valorar el lideratge del Col·lectiu per haver fet del Cinema Truffaut un espai admirat i de referència, amb una programació que dona suport als creadors i que facilita l’accés del públic al cinema d’autor i en versió original des de fora dels grans centres de decisió cultural. El Col·lectiu fa més de 25 anys que gestiona el cinema com a sala municipal i abans ja ho havia fet en col·laboració amb l'empresa privada que duia abans l'antic cinema Modern.
La menció especial arriba just quan el futur de la gestió del Truffaut continua pendent del desenllaç administratiu. El Col·lectiu va perdre el concurs públic l’abril passat, després que l’Ajuntament de Girona adjudiqués la gestió de la sala a Rambla de l’Art-Cambrils AIE. El contracte anterior expirava el 19 d’abril, però l’entitat va continuar gestionant el cinema a través d’un pacte amb el consistori per evitar que l’equipament quedés sense servei mentre es completava el procés.
Procés impugnat
Fa unes setmanes, la comissió de govern municipal va aprovar definitivament l’adjudicació a Rambla de l’Art, una decisió que va evidenciar una fractura dins el govern de Girona. L’alcalde, Lluc Salellas, de Guanyem, hi va votar en contra, mentre que ERC i Junts hi van donar suport en considerar que no hi havia cap altra sortida legal. A partir d’aquí, el Col·lectiu de Crítics va presentar una impugnació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que ha frenat l’adjudicació i manté la sala oberta sota la gestió provisional de l’entitat gironina.
El president del Col·lectiu de Crítics, Paco Vilallonga, va recollir el guardó acompanyat de diversos membres de l’entitat, com Àngel Quintana, Imma Merino, Guillem Terribas i Daniel Pérez-Pamies. En el seu discurs d’agraïment, Vilallonga va reconèixer el suport massiu d’institucions, associacions, entitats i persones a títol individual que els darrers mesos s’han mobilitzat en defensa del Cinema Truffaut.
Vilallonga va reivindicar els pilars sobre els quals s’ha fonamentat el projecte, sorgit de l’associacionisme i de la societat civil, de manera desinteressada i sense ànim de lucre, amb l’objectiu de contribuir a la vida social i cultural de Girona. També va remarcar la condició del Truffaut com a «finestra oberta als creadors del país» i el seu «compromís ineludible» amb la producció en català.
El president del Col·lectiu va tancar la intervenció amb una defensa de la cultura pública: «Defensem que es preservin espais i institucions que es moguin per una lògica cultural i no només per la lògica econòmica o del negoci», va concloure. Després d’aquesta menció especial, concedida de manera excepcional, el jurat va atorgar el tretzè Premi Pepón Coromina a la productora Películas inmundas, del cineasta Marc Ferrer, per la seva visió del cinema com un espai de llibertat, allunyat de les estructures comercials habituals. Es tracta d’un model basat en l’autogestió que aposta per un cinema que «sobreviu, creix i es desenvolupa» al marge de la indústria.
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