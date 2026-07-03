Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Regularització GironaVol Girona-PalmaPiscina VidreresTour de FrançaXalet Sant NarcísPressupostos GeneralitatMundial futbol
instagramlinkedin

Tossa de Mar i Palamós celebren el 15è aniversari de Cinema Lliure a la Platja

El cicle de cinema d’accés lliure, amb un total de 20 projeccions arreu de Catalunya, programa "Romería"; "La llum de l'Aisha", i "La chica zurda" a la província

Cinema Lliure a la Platja de Tossa de Mar, durant la 7a edició

Cinema Lliure a la Platja de Tossa de Mar, durant la 7a edició / Cinema Lliure

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jana Coromines Costa

La setmana vinent torna a posar-se en marxa una nova edició de Cinema Lliure a la platja, que celebra el 15è aniversari mantenint la presència a la província de Girona. Tossa de Mar arrencarà amb la pel·lícula Romería. Ho farà el dimarts 7 de juliol a la Platja Gran, on el dimarts 21 es projectarà La llum de l’Aisha. Pel que fa a la localitat de Palamós, torna a participar amb dos dies de programació a la Platja de Sant Esteve La Fosca. El diumenge 12 de juliol es projectarà La llum de l’Aisha, i el diumenge 26, La chica zurda

Com és habitual, abans de cada pel·lícula, el públic podrà gaudir de curtmetratges provinents del festival FILMETS i de la convocatòria Nou Talent. En aquest sentit, les peces escollides, són Eureka!, de Kris Borghs; Smik!, de Philippe Kastner; Des doigts en or, de Chryssa Florou; Plazer bat, de Sonia Estévez, i La Barraca, de Júlia Castaño (FILMETS), i La gent normal, d’Isabel Ferrando Añó; La Famma, de Jordi Aldave Ondé; Matcha, de Carla Flores; i Mos n’anam, d’Ànnia Balcells (Nou Talent Catalunya), i Arrange Room, de Paula Sastre de la Dedicación i Laura Ferrer Vergara, i Correspondencias afásicas, de Sergi Nicolau (Nou Talent Mallorca).

En total, Cinema Lliure té programades 20 projeccions per a aquesta edició, 6 llargmetratges i 11 curtmetratges, que es podran gaudir durant les hores de la posta de sol, entre les 21:30 h i les 22 h. La programació, que fora la província s'estén a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar i Tarragona fins al 10 d'agost, posa el focus en la identitat, i també en els marges, amb els films Molt lluny, Little Amélie, La chica zurda i La misteriosa mirada del flamenco, a més dels mencionats Romería, La llum de l'Aisha i La chica zurda.

Notícies relacionades

Després de 15 anys, l’esdeveniment continua amb l’objectiu d’apropar el cinema de qualitat i en versió original a tothom. També pretén donar visibilitat a la producció catalana i balear, especialment al talent emergent local, i sempre en un entorn únic: les platges.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents