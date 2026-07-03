La veu dels mítics The Soundlovers o la precursora del reggaeton s’apunten al Sons del Món
El festival anuncia els artistes i l’oferta gastronòmica del seu espai Village, del 25 de juliol a l’11 d’agost a la Ciutadella de Roses
Més enllà dels concerts dels grans caps de cartell com Pablo Alborán, Lax’n’Busto i Gossos, Sergio Dalma o Rosana, el Sons del Món de Roses també programa una àmplia oferta musical a l’espai Village, que vol ser-ne un dels punts de trobada, del 25 de juliol al 10 d’agost. Aquest espai a La Ciutadella, obert de 19 h a 03 h, comptarà amb una oferta gastronòmica variada, sessions de Dj en directe i, també, actuacions en què destaquen Nathalie Arts, veu de The Soundlovers, clàssic del dance els anys noranta amb temes com “Surrender”, o la precursora del reaggaeton Lorna.
Amb entrades a entre 7 i 15 euros (i gratuïtes pels menors de 12 anys) segons el dia i l’espectacle, el Village comptarà amb més d’una vintena de propostes mesclant artistes consolidats, tributs a grans veus i nous talents de la casa. Moltes de les nits, a més, giraran al voltant d’alguna temàtica. La primera, per exemple, serà pels “Bojos pels 90 vol. 2”, repetint la de l’any passat. Serà el 25 de juliol i, després que La Churry i l’animació itinerant de Todo Zancos hagin escalfat motors pel concert de Pablo Alborán, serà Arts, de The Soundlovers, qui remati una festa que, com és habitual, s’allargarà amb sessió dj.
El 31 de juliol Madamme Mustash durà els seus temes propis i versions “entramuntanades” al Village i l’1 d’agost Joan Masdéu farà un dels concerts de posta de sol celebrant 15 anys de trajectòria en solitari. Aquella nit, Radio Casette Night recuperarà l’esperit dels vuitanta. El 5 i 6 d’agost arribaran els tributs, primer, amb ABBA Voices (precedit per la rosinca Ariadna Vieyra), i, després, amb SHAK!, dedicat a Shakira. L’exconcursant d’Eufòria Lau Gibert actuarà el 7 d’agost, quan també ho farà Tura Sala. Totes dues prepararan la nit del Verano Mix, amb el Papichulo Tour de la panamenya Lorna. L’esperit de festa no decaurà, perquè l’endemà, el 8 d’agost, un cop hagin actuat Delpuerto i Suu, el Sons del Món recordarà la mítica discoteca rosinca Picasso. Encara quedarà corda el 9 d’agost pel pòdcast Guarres!, amb Gina Bashina, Luz Phallus i Consol Adó, i l’actuació de Markos amb K, així com la Petardeo Party amb Ona Giner Dj. L'espai tancarà el 10 d’agost amb el tribut a Michael Jackson I Want U Back i la festa We Will Rock You.
L’oferta gastronòmica del Village comptarà amb una zona gourmet que suma el restaurant Sumac de Roses, amb el xef Jordi Dalmau, al Fromaticum de Girona i La Postreria de Roses d’Albert Lorenzo. Hi haurà vuit “furgoteques” amb diferents propostes gastronòmiques per a diferents gustos.
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