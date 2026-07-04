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Ginestà confirma la bona salut de l’Istiu

El Festival Istiu arriba al final de la seva 6a edició, que Tomeu Penya serà l’encarregat de concloure, amb un 90% d'entrades venudes

Ginestà al Festival Istiu.

Ginestà al Festival Istiu. / Manel Puig

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Jana Coromines Costa

Ginestà, el duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas, va omplir ahir el Pati del Palau dels Comtes a Castelló d’Empúries, en una de les nits més esperades de la sisena edició de l'Istiu. El festival afronta els últims dies de programació amb un 90% d’ocupació, fet que confirma la gran resposta del públic als artistes proposats. 

La programació s’iniciava amb artistes com Andrea Motis, Alverd Oliva, Llum Blancafort, Clima, Salva Racero, Ernest Prana i Wilma’s, ubicats en diferents espais emblemàtics del municipi. Ginestà va marcar un dels punts àlgics de l’Istiu, amb un repertori de prop d’una vintena de cançons amb què va repassar diferents moments de la seva trajectòria: Amb tu i per tu, De tot el món, Les coses senzilles, L’Eva i la Jana, Un piset amb tu, Les mosques, Els ocells, T’estimo tant, Estimar-te com la terra, Les finestres, Només viure, El mirall, Tot el que ens queda, La meva sort o Perdre el cap, entre d’altres. 

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L'Istiu ja encara les seves dues últimes jornades. Avui, a les 20 h al Claustre del Convent de Santa Clara, actuarà la nova veu i trompetista del jazz català, Alba Armengou, mentre que a les 23 h serà el torn del bisbalenc Mazoni, a l’Hort del Convent. Demà, el Pati del Palau dels Comtes acollirà la jornada de cloenda. Alosa hi actuarà a les 19 h i, a les 22 h, Tomeu Penya serà l’encarregat de posar el punt final, amb totes les entrades venudes. 

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