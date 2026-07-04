La novel·la revelació de Gabriela Richinitti arriba aquest estiu traduïda al català
La gàbia de les tempestes és l’aclamada obra de l’escriptora brasilera que ha irromput amb força en la literatura sud-americana
Quan l’escriptora gaúcha Gabriela Richinitti (Porto Alegre, 1993) va publicar la seva primera novel·la, difícilment podia imaginar que acabaria acumulant premis, traduccions i una futura adaptació cinematogràfica. Ara, La gàbia de les tempestes inicia una nova etapa amb la seva publicació en català de la mà d’Editorial Les Hores.
Ambientada als anys noranta, la novel·la parteix d’una premissa tan senzilla com inquietant. Un autobús recorre el trajecte entre la ciutat i el camp. Dos joves viatgen en aquest autobús. Entre elles neix una relació que només existeix dins d’aquell espai i durant aquell trajecte. Fins que els viatges s’interrompen de manera sobtada per un esdeveniment brutal.
Una d’aquestes dones serà la Charlotte. En aquest futur en què es desdobla la novel·la, ella té cinquanta anys i ha passat la vida esperant que succeís alguna cosa capaç de convertir la seva existència en quelcom extraordinari. Sent que ha arribat a aquesta edat sense haver estat feliç.
El descobriment l’empeny de nou cap a l’únic moment en què va sentir que la seva vida estava a punt de transformar-se. En aquell viatge amb autobús del passat, amb aquella desconeguda. Aleshores va creure que es trobava al llindar d’alguna cosa excepcional i va passar les dècades següents esperant el retorn d’aquella mateixa intensitat. Només molt més tard comprendrà que l’extraordinari havia passat davant seu sense que se n’adonés.
«La memòria es transforma en una presó quan s’utilitza com a refugi. Dona sentit a totes les capes del temps, atorga esperança, aprenentatge i passió. Però és important no oblidar que el nostre temps és ara», explica Gabriela Richinitti en una conversa des del Brasil en referir-se al tema principal de la novel·la.
Tot i que la història transcorre entre els anys noranta i el present, l’autora rebutja una lectura nostàlgica dels anys previs a la revolució digital. «M’interessaven els últims estertors d’un món analògic. Fotografies impreses, textos mecanografiats, trobades. La gent es perdia pel camí, i no existia cap xarxa social que mantingués la il·lusió de connexió.»
Aquest interès pel temps també travessa l’elecció de la seva protagonista: Charlotte. Per a Richinitti, la ficció contemporània continua prestant massa atenció a la joventut, ignorant aquells qui ja han deixat enrere aquesta etapa. «No només la literatura, sinó l’art en general, descuida les narratives de les persones que ja no es troben en l’etapa juvenil. Trobo a faltar dones de més de cinquanta anys que sentin odi, desig, passió, que perdin el cap.»
L’escriptura com a combat
El record ocupa un lloc central en la novel·la. «La memòria forma part de la identitat; alhora, la identitat filtra i modela la memòria. El poc que recordem, entre tant que oblidem, compon la narrativa que expliquem sobre la nostra existència. El que més m’interessa no és qui som, sinó qui creiem haver estat. La tensió entre aquestes versions és el que ens fa éssers complexos», comenta l’autora.
L’escriptura, sosté Richinitti, també implica una forma de combat. No tant contra la pàgina en blanc com contra les forces que travessen els personatges i el mateix relat. «Quan parlem de conflicte, parlem del xoc de forces oposades, del combat que es lliura dins de cada individu. Escriure també consisteix a sorprendre el lector, a assestar alguns cops perquè es mantingui atent al desenvolupament de la història. Fins i tot un dia qualsevol en la vida d’un home corrent pot convertir-se en una gran odissea.»
Com la Charlotte, Richinitti també s’ha preguntat alguna vegada què faria si pogués tornar al passat. La resposta és ben lluny de qualsevol idealització. «No sento el desig de reviure el passat, sinó només de conèixer-lo pel que va ser i pel que continua sent, mentre perduri. Un passatge de Virginia Woolf diu que l’experiència només adquireix sentit quan ja ha passat i que, potser per això, el passat no és per refer-lo, sinó per comprendre’ns millor.»
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