Mainat converteix el Canet Rock en una Festa Major en homenatge a Toni Cruz
La Ludwig Band, Figa Flawas i 31 FAM han estat dels grups més aclamats al Pla d'en Sala
Albert Segura / Quim Vallès (ACN)
Josep Maria Mainat ha convertit el Canet Rock en una Festa Major en homenatge al seu excompany a la Trinca, el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup, tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament artístic. La cita, marcada per la forta calor, s'allargarà fins a la sortida del sol amb grups com Maria Jaume, Doctor Prats, La Ludwig Band o la Fúmiga, entre d'altres. Entre el públic, molts grups de joves i moltes ganes de festa, que han combinat la música amb els punts de refresc per combatre les hores més càlides del festival.
Mainat ha sorprès amb l'aparició sobre l'escenari amb el seu fill, que s'ha encarregat de repartir amb un canó llançador banderes estelades entre el públic. Després d'un parell de temes, s'ha adreçat al públic recordant la recent desaparició del seu amic Toni Cruz, als 78 anys.
Tot seguit, un vídeo fet amb intel·ligència artificial ha aparegut darrere de Mainat, en què Cruz s'ha dirigit primer a Mainat, dient-li que a la seva edat hauria de ser a casa tapat amb una manta, i després als assistents: "Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, festa i vida", els ha dit.
Mainat ha iniciat, tot seguit, una transformació de l'escenari i l'ha omplert de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres integrants de la Trinca per repassar alguns dels seus temes més desatacats, com 'Festa Major', 'El senyor Ramon' o 'Passi-ho bé'.
Moltes ganes de festa
Els entorns del festival han mostrat un any més la imatge de gent de gom a gom esperant a les 17.00 hores, moment en què les portes s'han obert perquè els assistents hi fessin cap. L'organització ja havia penjat el cartell virtual de complet a la seva web al març, quan van arribar a les 25.000 entrades venudes.
El Pla d'en Sala s'ha omplert a poc a poc de gent, tot i la forta calor i el sol que queia a plom als primers compassos del festival. La Núria Morera, de Sant Llorenç d'Hortons, s'estrena aquest any en companyia de l'Ester Soler, una amiga de Gelida, amb qui acompanya les filles: "És el meu primer any, el d'ella és el tercer, no tenim l'experiència de la gent jove, però aguantarem fins al final!", ha exclamat la Núria, que tenen entre cella i cella veure el darrer grup, la Fúmiga.
L'Ainoha Vallès i la Meritxell Llamas són dues joves que han vingut amb els pares, amb la perspectiva de veure The Tyets, els Catarres, Doctor Prats i, novament, la Fúmiga: "Arribarem al final", ha dit l'Ainoha, amb ganes d'estirar el festival fins al final.
El Club Patí Riudebitlles ha tingut entre els assistents set representants, que s'han presentat al Canet amb la samarreta de l'equip. "Fa mesos que dèiem de venir, vam comprar les entrades i hem vingut en tren, després de dues hores ben bones", ha dit en Jan Olivé, un dels membres de l'equip. La idea, ha dit, tancar barraca: "A partir de la mitjanit els veurem tots, veurem sortir el sol, que és el que és divertit", ha afegit.
Hi ha qui aprofita per estirar-se sobre la gespa i esperar als grups que més s'estima veure. Sobre una flassada, la Míriam Jané, de Caldes de Malavella, i la Patrícia Cortés, de Ripollet, han explicat que han acompanyat les filles: "Jo vinc d'ençà que era adolescent i ara vinc amb la meva filla, i ens quedarem fins que acabi", ha dit la Míriam.
Actuacions fins que surti el sol
Mainat ha actuat just després de Maria Jaume i Doctor Prats, que venen de fer el tret de sortida musical amb el tema oficial del Grand Départ del Tour de França, que han estat els encarregats de fer sonar els primers compassos de l'edició d'enguany.
La calor no ha estat un impediment perquè l'esplanada del Pla d'en Sala s'hagi omplert de gom a gom un any més en una nova edició del Canet Rock, en una tarda de juliol excessivament calorosa que la música ha aconseguit fer més lleugera.
Un dels grups més esperats de la cita no s'ha fet esperar massa. La Ludwig Band ha fet parada a Canet de Mar en el marc de la gira de presentació del seu darrer i quart treball, 'Pel barri es comenta', que suposa el retorn als escenaris després del seu darrer disc, ara fa dos anys i mig, 'Gràcies per venir'.
El grup d'Espolla no ha decebut els seus fans, i ha fet ressonar els seus temes des de l'escenari principal, entre ells un dels més vitalitzats recentment a xarxes, 'Xavier, el tècnic de so'. El tema ha fet que en els darrers mesos usuaris d'arreu hagin difós uns 20.000 vídeos a Tik Tok, X o Instagram recreant la història d'un combinat de ginebra sense res més, és a dir, de ginebra sola.
Ginestà ha estat el següent grup en tocar, uns habituals del Canet Rock, que enguany han arribat amb nou treball sota el braç, el seu cinquè, 'Gira tot igual, però diferent'. El treball que els germans Serrasolsas se senten més propi, i que han compartit amb els assistents, entregats amb devoció a temes com 'Tot el que ens queda' o 'Les coses senzilles'.
Uns altres que no deceben són Els Amics de les Arts. Els amos i senyors de temes com 'L'home que treballa fent de gos', 'Monsieur Cousteau' o 'Louisiana o els camps de cotó' han fet saltar de valent els assistents amb '20 anys d'Amics', també amb el seu darrer senzill, 'Segurament t'estimo', i que suposa un avançament del seu pròxim disc, que no veurà la llum fins a l'any que ve.
Qui també ha tornat al Canet Rock han estat 31FAM, que el passat mes de març tancaven l'univers del disc 'R31' amb cinc cançons noves i amb un format 'deluxe'. Els sabadellencs han impregnat l'escenari amb l'energia electritzant i els seus anars i venirs, convertint-se en unes de les veus més aclamades de la nit.
Figa Flawas tampoc han volgut faltar a la festa i ho han petat ben fort, fent ressonar alguns dels seus temes amb més sabor d'estiu, però amb dues sorpreses majúscules. La primera, la irrupció a l'escenari de Naim Smaili, el jove català d'origen marroquí que recentment s'ha fet popular per adaptar contes infantils tradicionals catalans amb ritmes urbans actuals, i que s'ha fet seu el públic del Canet Rock. La segona, la versió salsa del clàssic 'Que tinguem sort', de Lluís Llach.
Sis hores més per veure sortir el sol
Mentre algun o altre acaba passant una estona sobre una màrfega o algun element improvisat per fer reposar una estona cap i ulls, els concerts no s'aturarien fins, com a mínim, les 6.00 hores de diumenge, per veure sortir el sol clarejant per l'horitzó. Per l'escenari quedaven per passar uns altres dels sospitosos habituals del festival, els Catarres, que recentment han estrenat 'Diumenge sense drama', el darrer senzill.
Més tard era el torn de The Tyets. Els mataronins fa poc més d'una setmana que van treure el seu darrer 'single', 'Era això!', una cançó pop amb què apel·len a les coses que veritablement són importants com a la vida. I Buhos, La Fúmiga, Dj K-ZU, Dj Trapella i Mon Dj.
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