El rap rural de Bewis de la Rosa posa en dansa el Festival Z
L’artista barreja cultura urbana i popular en un espectacle que vol ser «un viatge amb diferents emocions» i punt de vista crític
El Festival Z torna la setmana entrant a Girona i Salt per portar el bo i millor de la creació escènica als teatres i carrers de casa nostra. En la seva sisena edició, més de vint companyies actuaran des de dimecres fins dissabte sota el lema «A poc a poc i bon teatre». La Plaça 1 d’octubre serà el punt de partida de la inauguració amb l’espectacle itinerant Âcid, de la cia. Sound de Secà. Aquest enèrgic viatge entre el funky i el hip-hop activarà els cossos per al concert inaugural a la Plaça dels Jurats, el Rap Rural de Bewis de la Rosa, veu que creix amb força en l’escena urbana espanyola reivindicant el folklore propi sense renunciar als ritmes més actuals.
«És un viatge amb diferents emocions, comença més íntim i acabarem tots ballant. El meu univers de música urbana es fusiona amb el folklore castellà-manxec amb una posada en escena que també té teatre i dansa», explica de la Rosa, que farà un espectacle «en format més reduït, sense la banda», i on «el públic té una funció essencial, perquè es tracta que les cançons es col·lectivitzin i l’espectador no sigui només un observador». En actuacions anteriors s’ha pogut veure l’artista animant al públic a moure’s i preguntant-los, somrient, com es balla la jota al seu poble, o si allà ballen sardanes.
La connexió amb el públic s’aconsegueix en diferents moments de Rap Rural, però el més especial és el que l’artista anomena un «pogo manxec, que ja és tradició en els meus concerts, i, en comptes de saltar com cabres fent-nos cops, ballem mirant-nos als ulls, que ens n’hem oblidat una mica», explica. En aquest moment íntim, de la Rosa vol «recordar el poder del ball i la seva capacitat de connectar-nos com a éssers humans».
La cantant està girant el seu espectacle arreu de l’Estat (l’endemà d’actuar a Girona, ho fa també a Albacete), i a finals de mes el durà a Portugal. Allà on va intenta compartir un «punt de vista crític del món rural i com l’habitem», explica, «el que es pretén, més que jo dipositi unes creences, és sacsejar els cossos, ments i esperits del públic, que puguem crear pensaments propis, perquè estem molt dogmatitzats i ha d’haver-hi veus individuals», rebla. L’artista aborda, des de l’humor i ironia de les seves lletres, qüestions com «el rural; la sobirania alimentària, perquè hem acceptat no tenir els coneixements bàsics, per exemple d’un hort; o de la llar, que és una connexió emocional i física que estem permetent que es converteixi en un valor econòmic», afirma.
Ara bé, tot plegat es fa amb sons i ritmes urbans, electrònics i llatins entremesclant-se amb el folklore. Aquest és el llenguatge de Rap Rural, on la posada en escena també té un paper important. Mara Sannia ha preparat un vestuari d’estètica castellana popular emprant teles reciclades. De la Rosa, formada en arts escèniques, explica que «totes les capes artístiques estan cuidades en coherència amb el projecte». A més, l’espectacle inclou parts més catalitzadores i performatives.
Rap Rural vol ser una proposta «a la vegada popular i familiar, d’anar-hi amb la cosina, amb l’àvia, amb l’amiga... no crec que sigui un concert marcat ni molt tradicional ni molt de rap ni molt centrat en la posada en escena», tot es relaciona, comenta de la Rosa. La idea de fons no és tan sols reivindicar el hip-hop ni el rural per si, sinó en tant que «tenen a veure amb allò popular, i la base és el fet de compartir-ho i veure com la mateixa gent és la que fa i genera coses», defensa l’artista, sempre a la recerca que aparegui «allò de celebrar-nos des del cant i des del ball».
Dijous i divendres, dies forts
El Festival Z presentarà una programació curulla especialment en els dos dies del mig del festival, el 9 i el 10, amb propostes tant al matí com a la tarda. Dijous es farà un tast de projectes en fase embrionària amb companyies del territori en el marc de l’activitat Futurs escènics imminents!. A la tarda, podrà veure’s, a la Planeta, l’espectacle accessible Shrek, Kebabs i la caiguda de Iugoslàvia, conferència performativa i autoparòdica d’Eduard Olesti; o, al Municipal de Girona, I felt a Funeral, in my Brain, de la companyia Lanormal i l’artista Sira Aymerich, sobre la mort i el jo a partir de dansa, titelles i paraula.
La majoria de les obres de les companyies en residència a El Canal de Salts’oferiran divendres al llarg de tot el dia, que es tancarà al Municipal de Girona de la mà de la companyia Oniria Teatro, que representarà el cabaret subversiu de Vaga i maleanta.
El punt final del Festival Z serà dissabte al migdia, amb la presentació d’Abans que em mori al Centre cívic de Sant Narcís amb Judit M. Gené fent de l’escenari una revetlla de festa major, la del Z.
Subscriu-te per seguir llegint
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- L’incendi de la Bisbal entra a les Gavarres i obliga a ampliar el confinament a nou municipis
- Tapiades les entrades del geriàtric de Girona per evitar ocupacions il·legals
- Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això