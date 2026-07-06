Deu sèries perfectes per a l’estiu
Aventures vacacionals, idil·lis cremats pel sol i diversió lleugera manen en deu propostes estivals. Entre iots assolellats i localitzacions somiades es mou una de les ficcions més infravalorades d’aquest any, ‘The Beauty’.
Juan Manuel Freire
Les sèries també són, òbviament, per a l’estiu. Sobretot aquelles que ofereixen entreteniment lleuger (això, en realitat, tan complicat de fer bé) i que rimen amb les experiències que estem vivint o volem viure durant aquesta esperada estació: vacances i escapades, idil·lis amb gust de salnitre, nits allargades perquè sí. Oferim una selecció de títols recents i clàssics ideals per a les setmanes venidores.
‘Todos nuestros años’ .
"Carley Fortune sap crear un ambient estiuenc i nostàlgic que és un altre protagonista més de les seves novel·les", ens deia fa poc la booktoker Zoe P. de Félix sobre una autora ara traslladada fidelment al format sèrie. Amy B. Harris (Sexe a Nova York) i Leila Gerstein (Doctora en Alabama) posen tota la seva experiència al servei de l’emoció en aquest drama romàntic amb paisatge idíl·lic: Barry’s Bay, el fictici poble a les vores d’un llac on Persephone Percy Fraser (Sadie Soverall) solia passar els estius i on es decideix a tornar després de la mort de la seva segona mare, tot i que això suposi enfrontar-se a molts fantasmes. Disponible a Prime Video.
‘Heartstopper’.
Queden dues setmanes per posar-se al dia amb el fenomen young adult de Netflix i poder així disfrutar del seu tancament en forma de llarg, Heartstopper forever, previst per al 17 de juliol. Posar-se al dia o, per què no, redescobrir aquest emotiu idil·li gai adolescent, història de l’acostament entre dos xavals ben diferents de l’Escola de Nois Truham: d’una banda l’ansiós però intel·ligent Charlie Spring (Joe Locke), al qual han assetjat per ser gai, i de l’altra l’estrella de l’equip de rugbi Nicholas Nelson (Kit Connor), en principi heterosexual. Alice Oseman adapta el seu propi webcòmic amb veritable encert. Afegeix infinits matisos a la història original i enriqueix personatges secundaris que mereixien aquest tracte. La temporada més escapista és la segona, en què la nostra estimada tropa fa un climàtic viatge a París. Disponible a Netflix.
‘Las cuatro estaciones’ .
La gran còmica, actriu i guionista Tina Fey adapta, mà a mà amb col·laboradores de Rockefeller Plaza una comèdia no tan recordada d’Alan Alda –hi fa un cameo– de l’any 1981. Explica la història de tres matrimonis de mitjana edat que surten junts periòdicament d’escapada a algun lloc, i del gir dolorós que ho canvia (gairebé) tot. Humor (de vegades molt físic, de vegades melancòlic) sobre les coses d’estimar (a la teva parella, als teus amics) en la mitjana edat. La seva segona temporada ha sigut, segons sembla, molt menys vista que la primera (un 63% menys, per ser precisos), però està a l’altura de l’anterior. I també serveix per anar-se’n de vacances sense sortir de casa: de la costa de Nova Jersey fins a bonics paratges italians. Tot durant les quatre estacions de l’any. Disponible a Netflix.
‘The Beauty’.
Entre iots assolellats i localitzacions somiades (Venècia, Roma, París) es mou una de les sèries més infravalorades del 2026. Tot el soroll que va fer Love story devia ser per a aquesta altra producció de Ryan Murphy: ¿a qui amarga un thriller sobre un virus de disseny que converteix en perillós/osa i combustible supermodel a tothom qui es contagia? Partint d’una sèrie de còmics de terror de Jeremy Haun i Jason A. Hurley, el cocreador d’American horror story arma un entreteniment virulent desdoblat en reflexió pertinent sobre la vanitat i les seves conseqüències. Explosiu complement al film La substància, amb Demi Moore i Margaret Qualley, a la qual supera en acidesa de diàlegs. Disponible a Disney+.
‘Dawson crece’.
El febrer passat dèiem adeu a James van der Beek, protagonista d’aquest estimada creació de Kevin Williamson (Scream), un clàssic del drama adolescent de la dècada dels anys 90. Encarnava el Dawson del títol, un jove de quinze anys que supera l’ocasional avorriment del poble costaner de Capeside (Massachusetts) somiant ser el pròxim Steven Spielberg. Katie Holmes era la seva amiga de sempre, Joey, amb qui té alguna cosa platònica; Joshua Jackson, el seu altre millor amic i el seu company al videoclub on treballa, i Michelle Williams, la jove que arribava de Nova York per sacsejar totes les dinàmiques. Disponible a Movistar Plus+.
‘One Tree Hill’ .
Una sèrie en la sintonia de Dawson crece (de fet, se la cita en el primer episodi), un altre gran drama teen amb els seus bons triangles amorosos. Creada per Mark Schwahn (després responsable de The Royals ), se centra en dos mig germans, Lucas (Chad Michael Murray) i Nathan (James Lafferty), que lluiten per posicions a l’equip de bàsquet de l’institut alhora que proven d’arreglar les seves vides amoroses. El primer es debat entre la festaire Brooke (Sophia Bush) i una dj d’emissora universitària, Peyton (Hilarie Burton), fan de la banda punk Descendents. En la sèrie sonen també, poca broma, The Cure, Nada Surf o The Replacements. Disponible a Netflix.
‘Red Oaks’.
Després de De culo y cuesta abajo, la segona sèrie dirigida per David Gordon Green (última trilogia de Halloween) va ser aquesta comèdia iniciàtica de ritmes relaxats. Joe Gangemi i Gregory Jacobs (vell ajudant de direcció de Soderbergh) proposaven la història de David (Craig Roberts), estudiant universitari que passa el seu estiu de 1985 treballant com a ajudant de tennis en un club de camp jueu de Nova Jersey. La sèrie ha sigut comparada amb Movida del 76 , però per la seva emotivitat més directa potser seria millor citar la meravellosa Adventureland, que a més té lloc en la mateixa dècada. Disponible a Prime Video.
‘American Horror Story: 1984’.
No sortim dels anys 80 per parlar de la temporada més slasher (o de ganivetades) de l’antologia creada per l’esmentat Ryan Murphy amb Brad Falchuk. L’instructor d’aeròbic Xavier (Cody Fern) convenç alguns amics i una noia nova a la ciutat, Brooke (Emma Roberts), per canviar la bullícia de les Olimpíades de Los Angeles per uns mesos de feina com a supervisors en un campament d’estiu, Camp Redwood, reobert 14 anys després d’una matança que va deixar nou morts. ¿Què pot sortir malament? Doncs tot: al lloc arriba no un sinó dos assassins: el veritable Assetjador Nocturn (Zach Villa), a qui ja vam veure a AHS: Hotel , i Mr. Jingles (John Carroll Lynch), l’autor de la matança de 1970. Disponible a Disney + .
‘Parks and Recreation’.
La periodista Ann Lee, de The Guardian, va comparar veure aquesta sèrie amb anar a un campament d’estiu: "Passes l’estona amb un grapat d’inadaptats que es converteixen ràpidament en els teus millors amics i tens ganes de tornar-hi quan s’acaba". Aquest grup de què parla treballa al Departament de Parcs i Recreació de la ficcional Pawnee, a Indiana, i inclou l’organitzada, gairebé massa, subdirectora Leslie Knope (Amy Poehler); la sarcàstica becària April Ludgate (Aubrey Plaza), o el sempre estoic director Ron Swanson (Nick Offerman), que oculta en realitat un cor vibrant. Gran, gran sèrie sobre amor, amistat i comunitat. Disponible a Prime Video.
‘Gravity Falls: Un verano de misterios’.
Aquesta creació de culte d’Alex Hirsch no va durar massa, només quatre anys, del 2012 al 2016, però mentre ho va fer es va ficar en els somnis de nens i no tan nens. Ho va aconseguir per la seva animació adorable, la seva escriptura enginyosa i sobretot, potser, aquesta mitologia tan densa com la d’Expediente X o Perdidos. En la sèrie, els germans bessons Dipper i Mabel Pines van a passar l’estiu amb el seu oncle avi Stan a la fictícia Gravity Falls (Oregon), on anaven descobrint un imaginari fascinant i descobrien el que significa créixer. Màgia pura per reivindicar fins a l’infinit i més enllà. Disponible a Disney + .
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