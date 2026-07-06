El festival Ítaca tanca la 14a edició amb 28.000 assistents i un 90% d'ocupació
El festival fa un balanç positiu d’una edició que ha recorregut l’Empordà durant tres mesos i ja treballa en la seva 15a edició, després d’una cloenda a Calella de Palafrugell que no es va poder celebrar a causa de l’incendi
El Festival ÍTACA tanca la seva 14a edició amb un balanç molt positiu després d’haver reunit 28.000 assistents al conjunt de la seva programació i haver assolit una ocupació global del 90%. Durant tres mesos, el festival ha tornat a desplegar el seu periple per diferents municipis de l’Empordà i les comarques gironines, combinant grans esdeveniments amb concerts de proximitat i nous formats que han permès continuar fent créixer el projecte i ampliar-ne els públics.
La xifra consolida el bon moment d’ÍTACA després d’una edició 2025 excepcional, marcada per la presència d’Oques Grasses i la necessitat d’habilitar un recinte de gran format per donar resposta a l’enorme demanda de públic. Sense aquest fenomen extraordinari, l’edició d’enguany ha mantingut una resposta molt elevada en el conjunt de les seves propostes, amb places plenes, concerts a tocar del sold out i una gran resposta a les principals cites del festival.
El recorregut va començar el 4 d’abril amb la Santa Gresca de l’Escala i va continuar amb un dels grans moments de l’edició: el concert de Morad al Palau de Fires de Girona, que va reunir 6.000 persones en el seu únic concert a Catalunya del 2026. Paral·lelament, ÍTACA Pobles va recuperar l’essència més íntima del festival amb les actuacions de Joan Miquel Oliver a Pals, Mazoni a Ullastret, Alosa a Gualta i Anna Andreu a la Pera. Un recorregut marcat per la proximitat, la connexió amb el públic i l’ocupació dels espais singulars que defineixen el projecte.
L’ÍTACA SANT JOAN va tornar a ser l’epicentre multitudinari de l’edició amb 15.000 assistents durant les tres jornades celebrades a la platja Gran de l’Estartit. Els concerts de Love of Lesbian, La M.O.D.A., 31 FAM, La Ludwig Band, Sidonie, Cupido, Barry B, Carlos Ares, La Ludwig Ban, Dan Peralbo I El Comboi, Remei de Ca La Fresca, The Molotovs i Ven'nus, entre molts altres, van deixar alguns dels grans moments musicals de l’any. L’edició també va estrenar amb èxit ÍTACA Plaça, el nou escenari gratuït al centre de l’Estartit, i va tornar a situar la innovació artística al centre amb l’espectacle de 500 drons més gran celebrat mai a la Costa Brava, de la mà de Flock Drone Art.
La nota amarga de l’edició va arribar amb la impossibilitat de celebrar el concert de cloenda d’Els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell. La situació d’emergència provocada per l’incendi, el confinament i les mesures adoptades per les autoritats van impedir celebrar una cita que fregava el ple absolut. Per segon any consecutiu, circumstàncies alienes al festival han impedit culminar el periple a l’emblemàtic escenari de la platja de Port Bo.
Des de l’organització, el balanç global és, malgrat aquest desenllaç, molt satisfactori. El festival ha mantingut una elevada resposta de públic, ha estrenat nous formats, ha recuperat municipis i ha consolidat un model que combina grans cites musicals amb concerts íntims en places i espais patrimonials. «Tanquem una edició de la qual estem molt contents. Arribar a 28.000 assistents i a un 90% d’ocupació és una gran resposta del públic, especialment després d’un 2025 extraordinari en què vam viure el fenomen d’Oques Grasses en un recinte de gran format. Ens queda l’espina de Calella, perquè per segon any consecutiu no hem pogut celebrar la cloenda per circumstàncies totalment alienes al festival. Esperem que l’any vinent puguem recuperar finalment aquest escenari tan especial. Ara ja treballem amb tota la il·lusió en la 15a edició», valora el codirector del Festival ÍTACA, Fran Arnau.
Tot i el bon balanç del festival d’enguany, l’organització vol fer pública una preocupació de sector en la que es va constatant: els últims anys s’ha notat una devallada de públic jove important que busca altres maneres de consumir cultura musical. Aquest fet, sumat a l’augment d’un 30% dels costos (producció, artístics, permisos) en els darrers 2 anys que ens porta a repensar com presentar les propostes i a buscar nous camins per seguir mirant el futur, amb moltes ganes però amb imaginació, per tal que les propostes culturals com ÍTACA, Cultura i Acció, puguin ser viables econòmicament i encaixin en el món d’avui.
Amb catorze edicions a l’esquena, ÍTACA continua reivindicant un model de festival arrelat al territori, que combina la música en viu, els preus populars, els grans escenaris i la cultura als pobles. El viatge continua: el Festival ÍTACA ja ha començat a preparar la seva 15a edició. Una edició que serà d’aniversari amb novetats i moments molt especials.
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