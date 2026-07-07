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La Jove Orquestra de les Comarques Gironines s’enfronta a la Segona de Mahler

La 18a trobada anual del conjunt oferirà un concert a l’Auditori de Girona i un altre al Palau de la Música

La JOCG a l'Auditori de Girona.

La JOCG a l'Auditori de Girona. / Cedida

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG) ha escollit tot un repte com la Segona Simfonia de Gustav Mahler per celebrar la seva 18a trobada anual. El conjunt viurà una setmana de convivència i treball a l’Auditori de Girona abans de presentar-hi, el 26 de juliol, la Resurrecció de Mahler. El dia 28 la duran al Palau de la Música Catalana, i en cap dels dos casos ho faran sols. Intèrprets de gran nivell com la reconeguda soprano Marta Mathéu i la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert faran part dels concerts, i la secció coral anirà a càrrec dels 120 cantants del Cor Jove Nacional de Catalunya i el Cor Jove del País Basc, preparats per Mireia Barrera. Isabel Rubio, directora titular de la JOCG, dirigirà el conjunt.

Els darrers anys, la JOCG ha volgut mantenir una línia de treballar “obres mestres complexes que rarament es treballen en els estudis de grau mitjà o superior” com Els planetes de Holst (2025), La consagració de la primavera de Stravinski (2024) o la Simfonia alpina de R. Strauss (2023). Nascuda el 2008 d’un projecte pedagògic de l’Orquestra de Cadaqués, el projecte va de bracet de la Fundació Metalquimia des del 2011 per oferir oportunitats de professionalització. De fet, de les dotze persones que componen el professorat, nou són antics membres de la JOCG que actualment treballen en formacions com l’OBC, Liceu, Franz Schubert Filharmonia, Filharmònica de Rotterdam o l’Orquestra de la Ràdio Sueca. Dels més 350 músics que van presentar-se a la convocatòria d’enguany, se n’han seleccionat 120, la majoria dels quals gironins.

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