El Lluèrnia s’acomiadarà amb la 15a edició
El Festival del Foc i de la Llum d’Olot tindrà lloc per última vegada el 6 i el 7 de novembre després que el projecte hagi “arribat al límit que una entitat sense ànim de lucre i voluntària pot assumir”
El Lluèrnia celebrarà aquest novembre el seu quinzè i últim aniversari. El Festival del Foc i la Llum d'Olot ha anunciat que aquesta serà la seva edició final per donar pas a una nova iniciativa de l’Ajuntament. Al llarg de la dècada i mitja de recorregut, el festival mai ha deixat d’oferir imatges precioses, i dirà adeu fent-ho una vegada més en espais emblemàtics del centre de la ciutat.
El comiat del festival tindrà lloc el 6 i el 7 de novembre i ho farà amb l’objectiu de mantenir el “nivell del que Lluèrnia ha representat per la ciutat”, tal com afirma l’organització. Amb una afluència de públic contrastada, el Festival del Foc i de la Llum d’Olot ha anat creixent fins a requerir grans demandes logístiques que, quinze anys més tard, han fet que les persones que formen part del projecte creguin que “ha arribat al límit que una entitat sense ànim de lucre i voluntària pot assumir”. L’equip agareix, igualment, el suport de l’Ajuntament d’Olot i els seus treballadors i treballadores, a més del de les altres institucions i persones que han fet possible el Lluèrnia.
La història del festival va començar el 2012, amb 12 instal·lacions que van encendre una guspira que haurà viscut quinze anys i el novembre s’apagarà ja convertit en una tradició en què participen ciutadania, escoles, instituts i centres d’ensenyament d’art i arquitectura. De fet, el Festival del Foc i de la Llum d’Olot va rebre la medalla del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya pel “foment de la defensa de l’espai públic i l’apropament i coneixement de la ciutat i l’arquitectura a les persones, principalment les no arquitectes, promovent la reflexió i el pensament crític a través de la cultura” i la llum. Alguns dels projectes del Lluèrnia han estat reconeguts pels premis FAD o la Biennal d’Arquitectura.
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