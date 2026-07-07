Lolita Flores com a Bernarda Alba o "La Dharma en un pam", a Torroella
L’Auditori Teatre Espai Ter presenta la programació pel tram final d’any, on col·labora amb el Temporada Alta amb l'obra basada en Lorca i "Perfectes desconeguts"
L’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí ha presentat la programació per la nova temporada, on comptarà amb Lolita Flores com a Bernarda Alba, una adaptació vodevilesca del film Perfetti sconosciuti, o una peça dedicada a Salvador Puig Antich, en l’apartat teatral, i amb la Companyia Elèctrica Dharma, Marc Parrot i el Quartet Brossa, o la Sant Andreu Jazz Band en el musical. L’equipament proposa així un bon grapat d’espectacles i concerts per als quals dimecres ja podran comprar-se les entrades o abonaments.
Com és habitual, l’Espai Ter col·labora de nou amb el festival Temporada Alta per enriquir la seva oferta escènica. És en el marc d’aquest conveni que Lolita Flores durà a Torroella el monòleg Poncia, on es posa a la pell de Bernarda Alba recreant l’univers de Federico García Lorca. Perfectes desconeguts, adaptació entre la comèdia i el vodevil del film de Pablo Genovese Perfetti sconosciuti dirigida per David Selvas, és l’altra obra que es fa amb el festival gironí. Marta Bayarri, Biel Duran, David Vert, Júlia Molins, Albert Prat, Vanessa Segura i Cristian Valencia seran els set amics que decideixen no tenir res amagar i s’ensenyen els missatges i trucades.
Els malvats, comèdia d’Albert González que parodia el gènere d’espies, obrirà la temporada amb Laia Alsina Riera, Cesc Casanovas, Emili Corral, Ester Cort, Santi Monreal, Pep Muñoz i Nesa Vidaurrázaga a l’escenari. Les propostes teatrals es completen amb Plaer culpable, comèdia protagonitzada per Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer; la guanyadora de dos Premis Molière Una idea genial, amb Lluís Vilanueva, Frank Capdet, Susanna Garachana i Anna Azcona; Puig Antich, cas obert, basada en el llibre homònim de Jordi Panyella que recull les irregularitats en el judici que dugué a l’assassinat per execució del militant anarquista; Madness, sorprenent comèdia musical per Yllana i Prímital Brothers; i el monòleg de Sergi López Non Solum, ajornat fa uns mesos.
Música, famílies, i Nadal
L’Espai Ter és també auditori, i en aquesta línia la qualitat també és notable. Marc Parrot i el Quartet Brossa duran a Torroella un concert rodat que renova el llenguatge de la música d'autor amb una mirada contemporània. Amb La Dharma en un pam, la Companyia Elèctrica Dharma durà un format íntim en què el públic envolta els músics buscant la proximitat i complicitat. També actuaran la Sant Andreu Jazz Band, pedrera de grans talents musicals a Catalunya que celebra els seus vint anys; i, en dansa, Ibérica Danza durà el ballet còmic La prodigiosa zapatera, basat en l’obra de Lorca.
La programació familiar inclou La Bella Dorment, de Trencadís Produccions, sobre la memòria, els records i l'herència culturla a partir del conte; i Todo lo posible, peça de Nueveuno Circo, peça que a partir de malabars i màgia escènica tracta la relació amb l’èxit i la necessitat d’aplaudiments.
La clàssica proposta nadalenca de l’equipament serà, enguany, amb l'Orquestra Terres de Marca, pel Concert vienès de Cap d'Any, i amb l'Original SoundTrack Orchestra pel Concert de Reis.
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