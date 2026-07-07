Peralada porta el talent del seu campus a l'escenari amb NIU, una peça que barreja professionals de la dansa i alumnes
L'espectacle s'estrenarà el 28 de juliol al Mirador del Castell i culmina el desè aniversari de l'espai
El Festival de Peralada porta el talent del seu campus a l'escenari amb 'NIU', una peça del ballarí Aleix Martínez que barreja professionals de la dansa de l'Hamburg Ballet amb alumnes. L'espectacle s'estrenarà el 28 de juliol al Mirador del Castell i culmina deu anys de campus i "reforça" el vincle del certamen, que arriba als 40 anys, amb les joves promeses emergents. Durant la presentació del projecte, Martínez ha explicat que la peça neix de la idea del niu com a espai de protecció i creixement. "Un estudi es converteix en un niu, un espai on els estudiants se sentin segurs i lliures per poder endinsar-se de veritat en aquest món creatiu", ha afirmat.
A més, ha explicat que NIU no s’ha plantejat com una producció "tancada", sinó com un procés que arribarà a escena mantenint "viva aquesta dimensió de recerca". "Sí, és un espectacle que succeirà al Festival Peralada el 28 de juliol, però més enllà d’un espectacle és un procés. Aquest espectacle vol ser el reflex d’aquest procés creatiu, del procés dels joves estudiants i d’aquest procés de retrobament", ha assegurat.
La proposta compta amb catorze ballarines estudiants, seleccionades en una convocatòria del territori, i amb quatre músics estudiants. La coordinadora del campus, Judith Jordana, ha explicat que les participants tenen entre 13 i 18 anys i que han treballat amb Aleix Martínez durant caps de setmana a Figueres. A partir del 20 de juliol, faran una residència intensiva d’una setmana al Teatre Municipal el Jardí de Figueres, on s’ajuntaran amb vuit ballarins professionals de l'Hamburg Ballet i amb l’equip musical del projecte.
El repartiment incorpora Núria Alsina, Carla Belmonte, Berta Botillo, Alba Centellas, Claudia Claveria, Ivette Codesal, Veda Garcia, Iona Gardell, Joana Juandó, Gina Poblet, Àngela Pacreu, Paula Sabater, Mila Sibecas i Beth Tapias, com a ballarines estudiants. En l’àmbit musical, hi participen Manuel Montesinos i Martina Natali, al violí; Júlia Campasol, a la viola, i Isern Bosch, al violoncel. La col·laboració amb l’Hamburg Ballet suma Ana Torrequebrada, Francesco Cortese, Charlotte Larzelere, Louis Musin, Ida Stempelmann, Emiliano Torres, Hayley Page i Florian Pohl.
La música en directe tindrà també un paper central en la proposta. Al costat dels joves estudiants hi haurà quatre músics professionals de les terres gironines: Simon Gómez Calvete i Fina Bonet Folch, al violí; Antoni Mallol Bech, a la viola, i Eva Curto Martí, al violoncel. Arnau Obiols assumirà la música en directe, en diàleg amb obres d’altres compositors al llarg de l’espectacle. Aleix Martínez ha explicat que el repertori s’ha pensat amb una mirada cap al futur i amb la voluntat que també els joves músics visquin un procés creatiu. Obiols i Martínez ja van treballar junts fa dos anys, en el seu debut al festival, amb l’espectacle 'Terra llaurada'.
Una dècada de trajectòria
El Campus va néixer l'any 2016 amb la voluntat d’acostar la dansa, l’òpera i les arts escèniques als infants, adolescents, docents i joves creadors de l’Alt Empordà i de les comarques gironines, oferint-los l’oportunitat de viure el Festival des de dins i d’entrar en contacte directe amb artistes i professionals del sector.
El director artístic del festival, Oriol Aguilà, ha explicat que la missió d'aquest projecte és que "els joves pugin a dalt de l'escenari i siguin els protagonistes. Aquest és el canvi transcendental: de baix a dalt". A més, el director artístic ha recordat que el Campus va néixer amb la voluntat de donar servei al territori més immediat i de fer que els futurs artistes de l’Alt Empordà sentissin el Festival com un espai proper i possible.
Jordana ha recordat que, al llarg d’aquests deu anys, el Campus ha fet possible que els estudiants tinguessin accés a artistes, assajos i experiències que habitualment no són obertes al públic general. El Campus Peralada s’estructura avui en tres branques: Campus Escola, Campus Salut i Campus Estiu.
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