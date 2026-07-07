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Reediten les “Memòries” d’Aurora Bertrana: “Jo, de seny, no n’he tingut mai”

La col·lecció Josep Pla presenta, en dos volums, una obra que les editores, Adriana Bàrcia i Ester Vinyes-Miralpeix, consideren “espina dorsal” de l’escriptora

Joan-Lluís Lluís, director de la col·lecció «Josep Pla» de la Diputació de Girona; Gemma Geis, vicepresidenta de la Diputació de Girona; i Adriana Bàrcia i Ester Vinyes-Miralpeix, coeditores.

Joan-Lluís Lluís, director de la col·lecció «Josep Pla» de la Diputació de Girona; Gemma Geis, vicepresidenta de la Diputació de Girona; i Adriana Bàrcia i Ester Vinyes-Miralpeix, coeditores. / Aniol Resclosa

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

La Casa de Cultura ha acollit aquesta tarda la presentació de la reedició de les Memòries d’Aurora Bertrana, que la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona presenta en dos volums. Adriana Bàrcia i Ester Vinyes-Miralpeix han dut a terme la tasca ingent de revisar el miler de pàgines amb què l’escriptora gironina va narrar la seva vida, una obra que, per Bàrcia, constitueix “una suma d’humanitats en què tothom està interpel·lat i l’espina dorsal d’Aurora Bertrana, tant per qualitat biogràfica com literària”. Després d’haver dedicat anys de recerca a l’autora, afirma que les Memòries són el llibre que en recomana sempre: “Que no espantin, és com un llibre d’aventures!”.

Bertrana va veure-les de tots colors -“fam, guerra, exili, censura, soledat”, ha explicat Bàrcia-, i les Memòries recullen les seves vivències des de la infantesa. De fet, l’acte s’ha tancat amb una lectura dramatitzada a càrrec de Proscènium, que ha reviscut el primer afany de veure el món d’Aurora Bertrana, quan de petita va enfilar-se amb el seu pare, Prudenci, a veure el mar des dels Àngels. Va ser una bona desil·lusió, i poc després va escapar-se de casa volent arribar-hi seguint els marges del Güell. L’escena s’ha escaigut d’allò més amb algunes de les frases que Vinyes-Miralpeix ha destacat de l’obra: “Triava sempre el camí més difícil” o “jo de seny, no n’he tingut mai”. De la seva recerca, centrada en l’exili, en sortirà un altre llibre de la col·lecció.

Els dos volums de les &quot;Memòries&quot; d'Aurora Bertrana.

Els dos volums de les "Memòries" d'Aurora Bertrana. / Aniol Resclosa

La reedició presentada, que és la primera que fa la Josep Pla, es divideix en les Memòries fins al 1935 i les Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, i va començar a gestar-se el 2021. A més de seguir posant en valor Bertrana, la revisió tenia sentit perquè s’havia esgotat l’edició anterior. “Aurora Bertrana va dedicar sis anys a escriure les Memòries, i això que vorejava els vuitanta. Nosaltres n’hi hem dedicat quatre. La feina ha estat ingent perquè l’obra és complexíssima i perquè la Diputació (de Girona) no és una editorial comercial”, ha dit Bàrcia, que també ha explicat com ella i Vinyes-Miralpeix han estat “en contacte directe amb la Polinèsia, el Marroc, Suïssa, França i Catalunya” i com s’han “endinsat en manuscrits", han "analitzat correspondència i completat un capítol escapçat”.

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Bàrcia també ha destacat l’actualitat de l’escriptora, en qui veu un “efecte transversal perquè era una dona del segle XX que no va encaixar en el segle XX i connecta amb el segle XXI. Aquesta connexió és màgica, ara es fan pòdcasts, vídeos, i sobretot es compren llibres, que és el més important”, ha afegit. La coeditora de les Memòries ha destacat, també, una citació cèlebre de Bertrana: “El primer que s’ha de fer amb la vida és viure-la i, després, si de cas, escriure-la amb coneixement de causa”. Així va fer-ho Aurora Bertrana, i en aquesta reedició, una d’aquelles que afortunadament perviuen sense interès comercial, sinó humanístic, tothom pot llegir-ho, i, així, viure-ho una miqueta.

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