Més d’un centenar de propostes per gaudir del patrimoni cultural de Catalunya aquest estiu
El programa estiuenc de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural inclou propostes per a tots els gustos i edats: visites guiades, concerts en escenaris monumentals, activitats familiars, rutes gastronòmiques...
El patrimoni no només conserva la història, també li dona una nova vida. Castells, monestirs, museus, jaciments arqueològics i antigues fàbriques obren les portes a noves activitats i es converteixen en espais on el llegat cultural dialoga amb la música, el teatre, les arts visuals o la gastronomia.
L’agenda d’estiu de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural reuneix més d’un centenar de propostes arreu de Catalunya amb un objectiu comú: convertir els espais patrimonials en llocs participatius, amb activitats pensades per a tots els públics.
Bona part de la programació s’ha desenvolupat en col·laboració amb entitats socials i culturals del territori, reforçant el vincle entre el patrimoni i la ciutadania.
L’Empordà més cultural
El monestir de Sant Pere de Rodes combinarà el seu programa habitual de visites amb la celebració de la 26a edició del Festival de Música —del 8 al 29 d’agost—, una de les cites culturals amb més personalitat de la Costa Brava, dedicada al piano, la música de cambra i l’òpera.
Ben a prop, i ideal també per als amants de la música clàssica, la Canònica de Santa Maria de Vilabertran acollirà la 34a Schubertíada —del 16 al 30 d’agost—, dedicada enguany a la memòria de Jordi Roch, fundador i ànima de l’associació, que va morir el passat 15 de desembre.
El Festival Portalblau —del 7 al 9 d’agost— convertirà el jaciment grecoromà d’Empúries en un gran escenari de concerts, amb artistes com Sopa de Cabra, Judit Neddermann o La Fúmiga.
Els visitants del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries podran gaudir —alguns divendres, dissabtes i diumenges de juliol, agost i setembre— dels Maridatges d’Història i Vi, una experiència que combina la visita al jaciment amb tastos de vins de l’Empordà. L’enclavament arqueològic també reserva un espai per als més petits. 'Familiària' —el 25 de juliol— convida infants i famílies a descobrir el món grecoromà a través del joc, l’experimentació i tallers participatius.
A la capital i el seu entorn
El Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona, convertirà la seva terrassa en una sala de concerts per celebrar les Nits d’Estiu —del 8 al 29 de juliol— amb les actuacions de Santa Salut, Joan Garriga & Madjid Fahem, Maria Hein i Gregotechno. L’entrada inclou, a més, una visita guiada a l’exposició 'El poble gitano de Catalunya: història i cultura' en horari especial nocturn.
També a la capital, el Museu d’Arqueologia de Catalunya estrena 'Tèrbol. Territori i visions submarines' —disponible fins al gener—, una exposició de l’artista Jonàs Forchini que s’endinsa en el fons submarí del delta de l’Ebre per explorar les restes de l’antic far de l’illa de Buda, a Sant Jaume d’Enveja. La proposta es completa amb un cicle de Cinefòrum —els dies 2, 9, 16 i 23 de juliol— amb la projecció dels documentals d’arqueologia subaquàtica de Josep Maria Castellví i Mario Pons.
A Esparreguera, la Colònia Sedó organitzarà visites guiades especials —els dissabtes i diumenges de juliol— per descobrir una de les colònies tèxtils més importants de Catalunya i conèixer com era la vida quotidiana dels treballadors, el funcionament de la fàbrica i el paper que va tenir en el desenvolupament econòmic del territori.
El cicle Vespres d’Estiu de l’Espai Arqueològic d’Olèrdola —el 25 de juliol i l’1 d’agost— transforma el jaciment en un espai on la història, la cultura i la gastronomia es donen la mà. A partir de les set del vespre, el recinte ofereix visites teatralitzades que traslladen el públic a la ciutat medieval, recorreguts guiats pel castell-palau, tastos de vins del Penedès, concerts de petit format, espectacles de llum i sessions d’observació dels estels.
El sud monumental
El Festival Jordi Savall —del 10 al 16 d’agost— és una cita obligada per als amants de la música antiga. Se celebrarà al Reial Monestir de Santes Creus, amb una programació inspirada en el gran eclipsi solar que tindrà lloc el 12 d’agost i amb l’actuació dels conjunts dirigits pel mateix Savall: Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations i Orpheus 21.
A la Cartoixa d’Escaladei, el cicle Divendres DiVins —31 de juliol— combinarà la visita guiada a l’antic monestir amb un tast de vins DO Priorat i actuacions en directe d’artistes del territori. L’exposició 'La Taula Parada. El gust per la història' convida a descobrir com era l’alimentació de la comunitat cartoixana, quines normes regien els seus dejunis i quin significat tenien la cuina i la taula en la seva espiritualitat.
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona proposa redescobrir l’antiga Tàrraco amb més d’una trentena d’activitats —durant juliol i agost— als principals espais romans de la demarcació. Visites guiades a la Pedrera del Mèdol i al Teatre de Tàrraco, recorreguts teatralitzats a la Vil·la romana dels Munts i experiències de realitat virtual al Conjunt romà de Centcelles, on els visitants podran "elevar-se" fins a la cúpula per contemplar de prop els seus mosaics.
El llegat de Ponent
El Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona acollirà l’11a edició del Festival La Pedra Parla —l’1 i 2 d’agost—, un esdeveniment que converteix l’atmosfera íntima d’un dels monestirs més ben conservats de la Ruta del Cister en un exclusiu espai de concerts, on sonaran peces religioses i obres de Liszt, Bach, Messiaen i Vivaldi. El dissabte, a més, s’hi celebrarà un sopar especial a l’hort del monestir.
El jaciment ibèric del Molí d’Espígol oferirà visites guiades gratuïtes —el 25 de juliol i el 29 d’agost— per descobrir la vida i la història de les antigues civilitzacions a través dels vestigis d’un dels seus assentaments més importants. El recorregut mostrarà també les troballes de les darreres campanyes arqueològiques, que han permès descobrir noves restes de les estructures defensives de la zona est de la ciutat.
La ciutat ibèrica del Molí d’Espígol acollirà també el concert de Feliu Ventura —el 16 de juliol— en el marc del Festival a2m, organitzat per l’Ajuntament de Tornabous. El cantautor valencià presentarà el seu darrer disc, Tot el que hem guanyat perdent, una proposta de pop-folk acústic que reflexiona sobre la memòria, la pèrdua, l’aprenentatge i la possibilitat de continuar avançant col·lectivament. La jornada inclou també una visita guiada al jaciment.
Consulta aquí la programació completa
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