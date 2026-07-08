La Diputació de Girona inaugura l’exposició «Vicenç Pagès Jordà, l’art de llegir» a Figueres
La mostra posa en relleu la tasca de la Diputació en la recuperació i difusió del llegat literari gironí, amb Vicenç Pagès Jordà com a eix central
L’alcalde de Figueres i diputat, Jordi Masquef, destaca l’escriptor com a divulgador de la literatura i la llengua catalanes
Clàssics revisitats i Curs de prosa són les dues obres publicades a la col·lecció «Josep Pla» que configuren l’eix central de l’exposició
La Biblioteca Fages de Climent de Figueres ha acollit aquesta tarda la presentació de l’exposició «Vicenç Pagès Jordà, l’art de llegir», dedicada a la figura de l’escriptor empordanès (Figueres, 1963 - Torroella de Montgrí, 2022) com a divulgador de la literatura i la llengua catalanes.
La mostra posa en relleu la tasca de la Diputació de Girona en la recuperació i difusió del llegat literari gironí, amb Vicenç Pagès Jordà com a eix central.
El director de la col·lecció «Josep Pla», Joan-Lluís Lluís; el comissari de l’exposició, Quim Noguero; la directora de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, Nati Vilanova, i l’alcalde de Figueres i diputat de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, han participat en la inauguració.
L’exposició respon a la voluntat de mostrar com Vicenç Pagès Jordà, a través de les dues publicacions de la col·lecció «Josep Pla», Clàssics revisitats (2018) i Curs de prosa (2025), ofereix una selecció i una revisió que aporten una anàlisi lúcida, accessible i alhora exigent a un seguit d’obres de la prosa catalana i converteix la crítica en una forma de divulgació cultural amb la voluntat, expressada per ell mateix, de «superar les fronteres de la literatura catalana, relacionar-los [els autors] amb altres obres que els lectors poguessin conèixer i que poguessin contribuir a valorar-los en un sentit o un altre.»
S’estructura en cinc mòduls en forma de llibre, tres de tancats i dos d’oberts, on es desplega la narració de la mostra, que és oberta al públic durant els mesos de juliol i agost i que després voltarà per diferents municipis de la demarcació.
L’objectiu principal és fer ressaltar la tasca del servei de Publicacions de la Diputació de Girona en la recuperació i difusió de l’obra de Jordà, especialment a través de la publicació de dos dels seus llibres. Al mateix temps, la proposta utilitza la figura i els textos de l’autor com a fil conductor per donar a conèixer alguns dels principals escriptors catalans i gironins als quals fa referència en la seva obra per fomentar la divulgació del patrimoni literari del país.
La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d’agost, s'integrarà posteriorment en el programa d'exposicions itinerants de la Diputació de Girona i es podrà veure durant dos anys per diferents pobles i ciutats de les comarques gironines.
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