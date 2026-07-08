Girona rebrà més de 1.200 joves cantaires per un festival internacional
L’Europa Cantat Junior, que se celebra cada tres anys en una ciutat diferent, farà el concert inaugural el 12 de juliol a les escales de la Catedral
Girona es prepara per rebre aquest dissabte més de 1.200 joves cantaires i els seus acompanyants de 43 corals i 12 països. Tots ells seran a la ciutat fins al 19 de juliol per celebrar l’Europa Cantat Junior, festival no competitiu de cors infantils i juvenils que es presentarà als gironins i gironines diumenge al vespre amb un concert a les escales de la Catedral. Uns 200 cantaires catalans hi oferiran un repertori popular i tradicional amb peces com El cant dels ocells, El noi de la mare, o Els contrabandistes per rebre, també, els companys i companyes vinguts d’Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Estònia, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Xipre, i Hong Kong.
Aquesta és l’11a edició d’un festival que té lloc cada tres anys en ciutats europees i que torna a Catalunya després de celebrar-se a Vic el 2005. “No hi va haver procés de decisió, vam escollir Girona de seguida!”, ha explicat Albert Olivés, coordinador d’aquest Europa Cantat Junior, en la seva presentació. Una trobada d’aquestes característiques “funciona molt bé quan les ciutats tenen una mida humana, amb què els nens i nenes puguin anar caminant a tot arreu, i una potència cultural, que aquí hi és amb equipaments com l’Auditori”, ha detallat, així que, en presentar una candidatura amb què també es vol “revitaltizar el teixit coral infantil”, tocat des de la pandèmia, no va haver-hi dubte.
El Secretariat de Corals Infantils de Catalunya és qui s’ha encarregat de tota la gestió, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, en una trobada iniciativa de l’European Choral Association. Al llarg de la setmana i escaig que durarà l’Europa Cantat Junior, els cantaires faran part de diferents activitats, algunes tancades i d’altres obertes, com les cantades Open singing, sessions participatives dirigides per Denis Thuillier els dies 11, 13, 14, 16 i 17 a les 20 h a la Plaça de l’U d’Octubre, en què tothom pot sumar-se al festival.
En aquest sentit, els matins del 12 al 16 de juliol faran nou tallers a càrrec de directors de prestigi. En el de Pieter Bezuidenhout, Tales of the South, es farà l’estrena mundial de la suite que el compositor sudafricà ha escrit especialment per a l’ocasió. Les tardes es dedicaran al lleure amb activitats per a totes les edats dels participants, però també al cant. Els dies 13, 14 i 16 es faran els Choir-to-choir, amb els cors participants oferint recitals a l’Auditori de La Mercè, al Viader de la Casa de Cultura, al Josep Irla, i a l’Església de Santa Susanna del Mercadal. Aquest petit format permetrà “captar l’essència de les corals”, ha assegurat Olivés. El dia 15, membres dels diferents cors actuaran a Torroella de Montgrí, Sant Hilari Sacalm, Castelló d’Empúries i Llafranc.
El concert de cloenda de l’Europa Cantat Junior es farà en un espai de luxe com Sala Simfònica de l’Auditori de Girona, on les diferents corals mostraran allò que treballat durant el festival i, en alguns casos, ja abans. Es faran dues sessions, l’una al matí i l’altra ben dinat, abans d’una festa de comiat a la Devesa.
De les 43 corals que participaran en la trobada, vint són catalanes (incloses les gironines Allegro i Jove del Conservatori de Girona), cinc del País Valencià i Galícia, i divuit internacionals. Totes elles gaudiran d’un programa amb més d’una quarentena d’activitats i una quinzena de professors d’arreu del món. Tot plegat, en una reunió per recordar el paper de la música en el teixit social d’arreu del món i la seva capacitat de reunir cultures.
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