Juan Antonio Bayona i Carlos Torres preparen una sèrie documental de tres capítols sobre la tragèdia dels Andes
La producció de Netflix reunirà supervivents, famílies de víctimes, escriptors i cineastes
Juan Antonio Bayona i Carlos Torres preparen la sèrie 'Más allà de la sociedad', una producció documental de tres capítols sobre la tragèdia dels Andes. La producció s'ha d'estrenar aquest any a Netflix, després de l'èxit del film 'La sociedad de la nieve' del mateix Bayona impulsat per aquesta plataforma. Ara, la sèrie reuneix supervivents del sinistre aeri, famílies de víctimes, els escriptors Piers Paul Read (autor de 'Viven', un dels llibres més coneguts entorn de l'odissea andina) i Pablo Vierci (responsable de 'La sociedad de la nieve', en què es va basar el film de Bayona) i inclou els testimonis del mateix director barceloní i de Frank Marshall, realitzador nord-americà autor de 'Viven', l'adaptació a la pantalla del llibre de Read.
Bayona i part del repartiment de 'La sociedad de la nieve' es desplacen als Andes, al mateix lloc de l'accident, per propiciar una trobada "entre la realitat i la ficció". La sèrie recorre els cinquanta anys posteriors a la tragèdia i explora amb supervivents i familiars de les víctimes tant un vol que va marcar les vides d'una comunitat com un fenomen de repercussió mundial que ha inspirat llibres i pel·lícules.
La sèrie la produeixen Belén Atienza, Sandra Hermida i el mateix Bayona, que n'és cocreador al costat de Carlos Torres. Aquest últim és el director dels tres capítols.
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
- Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
- El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
- Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies