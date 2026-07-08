L’Ethno presenta el cartell dels deu anys a Banyoles
La residència artística i festival folk internacional programa set concerts posant el focus en la música de casa del 17 al 27 de juliol.
L’Ethno Catalonia viurà la seva desena edició a Banyoles del 17 al 27 de juliol. La residència artística i festival folk internacional ha presentat aquest matí un cartell de set concerts que conformen intèrprets com Terrae, l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya o la Transmediterranea Orchestra, en una prèvia a la seva presentació.
El programa Ethno Jeunesses Musicales International va crear-se el 1990 i s’estén a 45 països diferents. Ja són deu anys des que el Catalonia va començar a fer-se al Pla de l’Estany, i pel president de Joventuts Musicals de Banyoles, Rafel Juanola, “aquest és un dels projectes amb més identitat dels que organitzem i en el que els participants treballen i aprenen els uns dels altres compartint la seva música i cultura”. En aquest sentit, una trentena de joves músics de setze nacionalitats diferents compartiran espai per treballar un “repertori multiètinic” que oferiran en doble concert a l’Auditori de l’Ateneu com a cloenda del festival. Tres mentors artístics donaran suport i guia als artistes residents, enguany vinguts de Tunísia, Iran, Estats Units o Xile, així com França, Països Baixos, Alemanya o Bèlgica.
La programació inclou set propostes obertes al públic centrades, principalment, en músiques d’arrel d’arreu del món. El duet Terrae encetarà els concerts el 20 de juliol fusionant sons i ritmes en un homenatge a les Terres de l’Ebre. Els següents dies actuaran Algarda i Sorgen, grup guanyador del Sons de la Mediterrània 2025, tancant un cicle inicial de tres dies de concerts enfocats en la música catalana. Els artistes residents actuaran de manera individual el dia 23 a la Plaça Major, on es muntarà l’Escenari Ethnonians, i el 24 tocarà la Transmediterranea Orchestra, en una prèvia a la presentació oficial d’una formació que parteix del so de cobla.
Els dos concerts de pagament seran el cap de setmana. Dissabte, amb l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya explicant, amb 35 músics a l’escenari, la història del pastor Pipa en la seva última transhumància per connectar amb un paisatge contemporani que parla de territori i resistència. Diumenge, l’Ethno Orchestra tancarà la desena edició del festival amb un doble concert arrodonint tot allò après en la seva convivència. La programació és doble per evitar que, com passà en altres edicions, hi hagi públic que es quedi sense entrada pel recital.
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