El mestre canter i escultor bisbalenc Gaëtan Chapel, Premi de les Arts de la Construcció
L'any 2025 va fundar a la Bisbal d'Empordà Espai Pedra, dedicat a la difusió de la canteria mitjançant tallers, trobades i activitats formatives, i ha treballat arreu d'Europa
Gaëtan Chapel, mestre canter i escultor bisbalenc, ha estat reconegut amb el Premi Rodrigo de la Torre en la categoria de paleta i canteria. Especialitzat en talla en pedra, escultura ornamental i restauració del patrimoni arquitectònic, Chapel va començar a formar-se a Bèlgica els anys noranta, i des de llavors, començant amb l’Ajuntament i Catedral de Brussel·les, ha treballat en projectes arreu d’Europa i també més a prop de casa, destacant les seves intervencions al Convent de Sant Domènec de Girona, la Catedral de Barcelona, o la Catedral de Mallorca.
El guardó s’emmarca en la desena edició dels Premis de les Arts de la Construcció, atorgats per la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales, i arriben com a colofó a una trajectòria contrastada. Chapel ha treballat en catedrals cèlebres com les de Rouen, que en tants colors pintà Monet, o Reims, a França; o Salisbury, a Anglaterra. Tot i una feina i formació itinerant, resideix a Catalunya des del 1999, centrant la seva activitat en la restauració de monuments històrics i en la producció d'elements arquitectònics i escultòrics en pedra. En aquest sentit, al seu taller realitza arcs, escales, traceries, capitells, rosasses, escuts i altres motius ornamentals.
L'any 2025, Chapel, va fundar a la Bisbal d'Empordà Espai Pedra, dedicat a la difusió de la canteria mitjançant tallers, trobades i activitats formatives.
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