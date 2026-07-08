El Porta Ferrada connecta amb Marco Polo en la inauguració
“La Ruta de la Seda”, de Jordi Savall, obrirà la 64a edició del festival, amb més de 35 concerts fins al 19 d’agost
La 64a edició del Porta Ferrada Occident es posarà en dansa divendres emulant el viatge de Marco Polo per La Ruta de la Seda amb Jordi Savall i Hespèrion XXI. El concert obrirà un festival que en programa més de 35 fins al 19 d’agost i en què, aquest mateix cap de setmana, també actuaran la Companyia Antonio Gades i Angus & Julia Stone.
L’obertura del festival celebra una obra feta pels 700 anys de la mort de Marco Polo. Jordi Savall va inspirar-se en el seu viatge per la ruta de la seda per recórrer músiques de l’Orient Mitjà i l’Àsia Central des de la Mesopotàmia fins a Armènia, passant per la cultura persa. El públic podrà escoltar instruments a què rarament estarà acostumat, com el ney, un dels més antics encara en ús i precursor de la flauta moderna, o el duduk, que té una llengüeta doble i un so que recorda l’oboè.
Després d’encetar aquesta nova edició, el Porta Ferrada continuarà dissabte amb l’espectacle Fuego, de la Companyia Antonio Gades. Es tracta d’una de les obres emblemàtiques de la dansa espanyola, que recull l’essència del tàndem Antonio Gades i Carlos Saura en el 150è aniversari del naixement de Manuel de Falla. Stella Arauzo, que va ser protagonista en l’estrena original al costat de Gades, dirigeix un muntatge que s’aboca als somnis i les ombres amb una atmosfera hipnòtica.
Angus & Julia Stone tancaran el cap de setmana amb el primer concert d’un dels grans caps de cartell del Porta Ferrada. Els germans australians formen un reconegut duet en el món del folk i l’indie pop i duen a Sant Feliu de Guíxols el seu darrer treball, Cape Forestier, en el marc d’una gira mundial on tampoc faltaran grans èxits com “Big Jet Plane” o “Stay with Me”.
Nou espai
Una de les novetats d’aquesta edició del festival és l’obertura del Village Estrella Damm les tardes i vespres de festival. Aquest nou espai debutarà, també, en aquests primers dies de Porta Ferrada, i combinarà oferta musical i gastronòmica amb accés gratuït però aforament limitat.
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