El FITAG presenta una nova etapa en què vol "marcar perfil"
Del 25 al 30 d’agost, Girona tornarà a convertir-se en l’epicentre del teatre amateur internacional, amb una edició que reunirà 65 companyies de quinze països
Jana Coromines Costa
Seixanta-cinc companyies provinents de quinze països diferents, la gran majoria d’Andorra, Portugal, Polònia, Geòrgia, els Països Baixos, Lituània, Bèlgica, Armènia, Letònia, Suïssa, Eslovàquia i Mònaco, seran les protagonistes de la programació 2026 del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG), del 25 al 30 d'agost. Aquest 2026, el FITAG enceta un nou projecte de 4 anys, amb el qual vol reforçar el seu compromís amb el creixement i l’evolució del teatre amateur. "És el primer any d’una etapa en què volem marcar perfil”, ha assegurat Xavier Valentí, director artístic del festival.
Tot i comptar amb propostes internacionals, també es combinaran amb produccions, sobretot, gironines, però també de Catalunya i l’Estat. L’objectiu del festival, sota el lema “FITAG Connection”, és arribar al màxim de públic possible, i consolidar el teatre amateur com una proposta cultural i atractiva per a totes les edats.
Valentí ha presentat, avui, algunes novetats de l’edició: una programació pensada per enfocar el teatre a públics diversos. Entre les iniciatives hi ha funcions en residències de gent gran i, també, un espectacle de teatre d’objectes, amb una companyia procedent d’Armènia. El festival s’inaugurarà dimarts 25 d'agost a les 18 h al Teatre Municipal de Girona, amb Dins del bosc, un musical d’alt nivell, a càrrec de la companyia Quart Passadís, de Sant Just Desvern, una producció que reivindica la llengua catalana. La programació inclourà, a més, un espectacle de dansa procedent de Suïssa, i les actuacions de companyies veteranes com Le Studio de Monaco i El Mirall, de Blanes.
Espectacles destacats
Dimecres 26 d'agost, Maru-Jasp, d'Alcalá de Henares, presentarà Manual de la buena esposa, una revisió, des de la comèdia, de les vides de les dones de la Secció Femenina Espanyola en el context de la postguerra. La programació continuarà amb una relectura de l'Othello de Shakespeare, presentada per la companyia Anyksciai, de Lituània, al pati de la Casa de Cultura, de Girona.
Dijous 27, la tragicomèdia Els meus dimonis i jo, de la companyia Les Mil Cares, de la Palma (Mallorca), farà la seva representació a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura. L'obra mostra la vida de l'autor, Felip Báez, que pateix esclerosi múltiple, i repassa tots els moments i etapes de la seva vida, els seus punts forts i els punts febles que ha hagut de superar. Al Teatre Reparada Domènech del Centre Cívic de Sant Narcís, la cia. del Teatre Nacional de Titelles d'Armènia presentarà el seu espectacle de titelles i drama Bukowski, on explicarà la vida de l'escriptor Charles Bukowski, de l'amor i de l'anhel per l'alcohol que el van acompanyar tota la vida.
També, al teatre del centre Cívic de Sant Narcís, divendres 28 d'agost, actuarà Comedia sen título, des de Vigo, a càrrec de la companyia Setestrelo Teatro. Aquesta obra de drama social i teatre experimental qüestiona el teatre tradicional i decadent, i proposa un canvi radical. Seguint la programació, al pati de la Casa de Cultura hi tindrà protagonisme Le Studio de Monaco, amb Antigone, una obra ambientada a l'antiga ciutat de Tebes, en què la jove Antígona s'enfronta a una decisió moral dolorosa després de la mort dels seus dos germans, en una guerra fratricida que és cànon de la tragèdia grega amb Sòfocles. Divendres es finalitzarà a les 23 h amb Xou d'improvisació, de la companyia Foca Broma, de Girona; un espectacle d'humor en què, a través de les frases escrites pel públic abans d'entrar, els actors i actrius creen personatges i històries completament improvisades.
Dissabte 29 s'iniciarà amb el drama The last night of Socrates. Provinent de Letònia, portaran un espectacle que tracta sobre la consciència humana, els deures i el preu de la llibertat. Serà seguit de Nest, una obra de teatre musical dels Països Baixos, en què parla de trencar amb l'antiga llar i intentar trobar-ne una de nova. Finalment, serà el torn de la companyia Locos por Actuar, de Saragossa, amb el seu drama musical Marat-Sade. Aquest és un debat imaginari entre els dos homes, que van ser testimonis i víctimes de la Revolució francesa, tractant temes com la religió, el futur de la revolució o la finalitat de la vida i la mort.
FITAG OFF, Municipis i Barris
Com ja va fer l'any passat, el FITAG OFF tancarà la programació amb espectacles de companyies locals a La Planeta. Ho farà, en primer lloc, amb La Tendresa, de la companyia IncreiXendo, de Sant Gregori. Seguidament, acollirà Parella Oberta, a càrrec de la Secció Dramàtica del Centre Catòlic d'Olot, i provinent de Vidreres, La Mirandolina, del Traspunt Teatre. Finalment, l'Agrupació teatral La Gespa, de Palamós, presentarà Mouthfeel.
Com cada any, Girona acollirà representacions en diferents escenaris de la ciutat, i els espectacles arribaran a diverses localitats de la Província, com Caldes de Malavella, la Cellera de Ter, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres, en el marc del FITAG Municipis. El FITAG Barris, amb programació i espais per confirmar, arribarà a Santa Eugènia i l'Esquerra del Ter.
De cara a un futur pròxim, el FITAG ja treballa en les novetats de l’edició del 2027, que incorporarà trobades postfunció i sessions d’intercanvi entre les companyies participants.
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