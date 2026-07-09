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Mor Bonnie Tyler als 75 anys

La popular cantant es trobava ingressada des de finals de maig en un hospital de Portugal

Bonnie Tyler, en una imatge d'arxiu.

Bonnie Tyler, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

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Redacció

Redacció

Faro

La cantant Bonnie Tyler ha mort als 75 anys. L’artista britànica va ingressar a finals de maig en un hospital de Faro (al sud de Portugal) després d’haver-se sotmès a una cirurgia intestinal que la va deixar en coma induït.

Segons va informar la família en un comunicat, Tyler va morir “inesperadament” al centre sanitari de Portugal.

EFE/EPA/ZSOLT CZEGLEDI/Archivo

Bonnie Tyler, en una imatge d'arxiu. / EFE

“La família i l’equip de Bonnie estan desconsolats en anunciar que va morir inesperadament ahir a la nit en un hospital de Portugal, a conseqüència de la malaltia per la qual estava sent tractada”, van afegir. “De moment demanem privacitat per afrontar aquesta tragèdia”, puntualitza el comunicat.

La cantant, nascuda com a Gaynor Hopkins, ha protagonitzat una carrera de gairebé mig segle en què va dominar gèneres com el pop o el rock amb la seva veu ronca i potent, amb grans èxits com It’s a Heartache i Total Eclipse of the Heart.

L’artista havia estat sotmesa fa unes setmanes a una operació intestinal a l’Hospital de Faro, a la regió de l’Algarve, a Portugal, país on residia des de feia diversos anys per gaudir d’un clima més benigne que el del seu Gal·les natal.

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El seu llegat, que inclou 18 àlbums d’estudi, la va portar a optar a tres premis Grammy entre el 1984 i el 1995, així com a tres premis Brit més el 1977, el 1984 i el 1986. I tot i que no els va arribar a guanyar, el seu estil inconfusible la situa com una de les compositores més personals de les últimes dècades.

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Mor Bonnie Tyler als 75 anys

Mor Bonnie Tyler als 75 anys

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