Els Atrapasomnis i La Dona del Sac coincideixen al Vallviva per reivindicar la música familiar
El sector de la música infantil està en creixement els últims anys, amb projectes cada vegada més consolidats, però els professionals reclamen millores en les condicions
Jana Coromines Costa
Els Atrapasomnis i La Dona del Sac són dues formacions catalanes que, tot i tenir recorreguts i perspectives diferents, comparteixen l’objectiu d’oferir espectacles de qualitat per a totes les edats. Aquest diumenge seran els encarregats de fer gaudir els més petits i, de retruc, les seves famílies i acompanyants, en la jornada familiar que tancarà el Vallviva a Les Preses a partir de les 17 h.
Els primers són un grup de música familiar que va començar l’any 2013 fent animacions petites per alguna festa. Eren només dos membres que, a poc a poc, van començar a fer temes propis i el 2017 ja es van consolidar com una gran banda. A hores d’ara, ja van pel cinquè disc. Els segons són un grup amb menys experiència, però ja amb un bon recorregut. Actualment, estan preparant el seu segon disc, Pop Canalla, amb la intenció de revolucionar la indústria de la música infantil.
Tot i les seves trajectòries, ambdues formacions comparteixen una mateixa filosofia: crear continguts de qualitat que vagin més enllà de l’entreteniment. Defensen la importància dels valors a través de la música, l’art i els jocs. Després de diversos anys, tant els Atrapasomnis com La Dona del Sac han hagut d’inventar i incorporar estils musicals diversos, des del pop fins al rock, per generar curiositat i ganes de gaudir d’una experiència compartida entre infants, mares, pares, avis i família.
També, “la participació del públic és un element clau en aquests tipus d’espectacles”, comenta Jordi Masferrer, director artístic i compositor principal de Els Atrapasomnis. Aquests, per exemple, es basen en la creació de personatges, de crear un fil conductor i de fer sentir els nens i nenes partícips de la funció, tot creant un univers propi. “Els nens i nenes són un públic exigent, perquè si no connecten amb allò que veuen, se’n van”, afirma Masferrer. A diferència, La Dona del Sac assenyala que l’èxit d’una actuació depèn també de factors externs, com ara les condicions de l’espai o el context en què es desenvolupa l’espectacle. “Quan el públic està còmode i predisposat a participar, la connexió es produeix de manera natural, independentment de la mida de l’escenari”, explica Eloi Balsach, integrant de La Dona del Sac.
De fet, les actuacions en grans formats representen un dels reptes més importants per a aquestes propostes. Tant Atrapasomnis com La Dona del Sac adapten els seus espectacles segons l’espai i el nombre d’assistents. En escenaris grans, com el del Vallviva, la comunicació amb el públic és més difícil d’aconseguir, encara que l’impacte visual a través de l’escenografia i l’attrezzo és molt millor.
Malgrat el creixement que ha experimentat el sector durant els últims anys, els dos grups consideren que la música familiar continua estant infravalorada. No a nivell de reconeixement, sinó a nivell de condicions. Els recursos econòmics encara continuen essent un problema, i aclareixen que són molt inferiors als d’altres propostes musicals de diferents estils.
Una altra de les principals reivindicacions és la manca de presència als mitjans de comunicació. “Els grups familiars gairebé no apareixen a la ràdio, a entrevistes o a espais especialitzats, tot i acumular milions de reproduccions a internet i reunir milers d’espectadors als seus concerts”, lamenten Masferrer i Balsach.
Tanmateix, tant Els Atrapasomnis com La Dona del Sac miren el futur amb optimisme, agraint, també, als referents que van impulsar i van fer créixer aquest món anteriorment. Destaquen el paper cada vegada més important dels festivals familiars, i les oportunitats que se’ls estan oferint.
Per als dos grups, el repte actual és continuar demostrant que la música familiar pot ser una proposta artística de qualitat, capaç d’emocionar, educar i entretenir a persones de totes les edats.
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