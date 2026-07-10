Més de vuitanta cantaires, units contra l'ELA
El Cor Gospel Girona i Units per l'Havanera fan aquest dissabte (21 h) a Mont-ras un concert en benefici de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls
Els més de vuitanta cantaires del Cor Gospel Girona s'uneixen aquest dissabte (21 h) a Mont-ras per lluitar contra l'ELA. En col·laboració amb Units per l'Havanera, oferiran un concert al Pavelló Maria Rosa Escribano en benefici de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, que treballa per millorar la qualitat de vida dels qui pateixen aquesta malaltia i els seus familiars, i que sigui curable. Aquest no serà ni el primer ni, ben segur, l'últim dels concerts solidaris del conjunt.
L'espai obrirà portes a les 18.30 h i, al cap d'una hora, Units per l'Havanera hi farà un breu concert de mitja hora per amenitzar l'espera al sopar, a les 20 h. Un cop menjats, a les 21 h, el Cor Gospel Girona farà el seu concert. Les entrades anticipades pel sopar i concert costen 18€, i les que són únicament pel concert 15€ o, si es compren el mateix dissabte, 18€.
El Cor Gospel Girona va celebrar, el 2024, el seu vintè aniversari sota la direcció de Xavier Thió.
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