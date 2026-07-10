La nit d’Antonio Orozco al Vallviva
L’artista català es posa el públic de la Garrotxa a la butxaca amb un concert emocional i ple d’energia
Antonio Orozco no va decebre al festival solidari Vallviva, ple de gom a gom per a gaudir d’una nit molt especial. L’artista català no es va estar de res, damunt l’escenari: va sortir amb una energia enganxadora i un repertori de clàssics que els seus fidels seguidors, que no van fallar, van abraçar de valent. La matinada va acabar amb focs artificials i una sensació de connexió extraordinària.
Fins i tot, Orozco es va obrir en canal, parlant obertament de problemes de salut mental, mentre els temes s’anaven fent pas, l’un darrere l’altre, a una velocitat de vertigen. No van faltar "Devuélveme la vida", “Mi héroe”, o “Estoy hecho de pedacitos de tí”. També va haver-hi instants de refugi familiar, com el record a la seva filla Antonella, amb cançó inclosa, o la presència del seu germà, resident a Girona. El cantant va presumir que aquesta gira, que es traslladarà per les principals capitals europees com Londres, París o Berlín i fins i tot arribarà a Bogotá, passés per Olot.
El cor de la Garrotxa va explotar amb el concert, però la realitat és que ja s’havia anat escalfant durant la tarda, amb l’actuació de Max Navarro, que va hipnotitzar amb el seu tema “Estrelles”, i del grup emergent Les4de4, ambdós a l’escenari Village, mentre les més de 2.500 persones que es van apropar al Vallviva combinaven la gastronomia de proximitat amb una proposta de restauració de quatre restaurants d’Estrella Michelin.
El festival destina els seus beneficis a causes solidàries, especialment a la recerca contra el càncer. Com explica la seva pàgina web, “la missió és donar suport social i mèdic, mobilitzar recursos per a projectes solidaris, fomentar la col·laboració comunitària i impulsar la recerca, contribuint així a millorar la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten”. La Fundació Eudald Morera, l’empresari que va impulsar el projecte i va morir el 2024, preserva el seu llegat solidari a la comunitat. Qui s’apropi al Vallviva no en sortirà indiferent.
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