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El gironí Edmon Roch rebrà un premi honorífic del Begur Comedy Film Fest

El festival preestrenarà a l’octubre ‘Solo una ilusión’, el nou film dels directors d’‘Intocable’, Éric Toledano i Olivier Nakache

L'alcaldessa de Begur, Maite Selva i la directora del festival, Clara Dato, va ser les encarregades de revelar el pòster de la 12a edició al Parador d'Aiguablava.

L'alcaldessa de Begur, Maite Selva i la directora del festival, Clara Dato, va ser les encarregades de revelar el pòster de la 12a edició al Parador d'Aiguablava. / BCFF

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Redacció

Redacció

Begur

El productor gironí Edmon Roch, que també va ser col·laborador de Diari de Girona fa molts anys, serà un dels protagonistes de la dotzena edició del Begur Comedy Film Fest, que se celebrarà del 2 a l’11 d’octubre. El certamen li concedirà un dels seus premis honorífics en reconeixement d'una trajectòria que l’ha convertit en una figura destacada del cinema català i espanyol.

El festival va donar a conèixer aquest divendres al Parador d’Aiguablava les primeres novetats de l’edició d’enguany, entre les quals també destaca la preestrena de ‘Solo una ilusión’, la nova pel·lícula dels directors Éric Toledano i Olivier Nakache, responsables de l’èxit internacional d’‘Intocable’.

El director artístic del festival, Santi Lapeira, va defensar la concessió del guardó a Roch per una carrera que inclou produccions com ‘El perfum’, la saga de ‘Tadeo Jones’ o ‘Viva’, el film dirigit per Aina Clotet que enguany ha estat reconegut al Festival de Canes.

La nova pel·lícula de Toledano i Nakache, una de les estrenes esperades del cinema francès aquest 2026, es podrà veure en exclusiva a Begur aquest octubre abans de l’arribada a les sales. La programació completa de la dotzena edició, que combinarà produccions europees i propostes vinculades al talent local, es donarà a conèixer durant els pròxims mesos.

El festival també ha presentat el cartell d’enguany, dedicat a Peter Sellers. L’actor britànic, conegut per personatges com l’inspector Clouseau de la saga ‘La pantera rosa’ o el doctor Strangelove, també protagonitzarà una de les exposicions programades al municipi.

Summer Film Fest

Abans de l’edició d’octubre, el Begur Comedy Film Fest desplegarà una nova programació d’estiu. El Summer Film Fest inclourà concerts i projeccions cinematogràfiques en diferents espais de Begur durant els mesos de juliol i agost.

La directora del festival, Clara Dato, va destacar durant la presentació el suport del teixit empresarial, les administracions i els veïns del municipi. També va assenyalar l’impacte que té el certamen a Begur durant un període de menor activitat turística.

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Per la seva banda, l’alcaldessa de Begur, Maite Selva, va remarcar que el festival s’ha convertit en una cita consolidada al calendari cultural del municipi i va posar com a exemple del seu creixement la programació prèvia del Summer Film Fest.

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