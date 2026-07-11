Jordi Savall homenatja Marco Polo en la inauguració de Porta Ferrada
El públic del recuperat Espai Port s'ha transportat a la Xina a través de 20 peces de l'Orient Mitjà i l'Àsia Oriental
ACN
El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha inaugurat la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga, Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Hespèrion XXI, Savall ha homenatjat Marco Polo amb un "viatge musical" i explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i l'Àsia central. Un trajecte que ha transportat els espectadors del recuperat Espai Port a la Ruta de la Seda, que Marco Polo va recórrer fa més de 700 anys. Un total de 20 peces que han transportat al públic a l'antiga Mesopotàmia i a l'actual Pèrsia. Una proposta de dues hores en les quals Savall s'ha acompanyat de la seva viola de gamba i d'un públic fidel que ha ovacionat l'últim guanyador del premi Ernts Von Siemens.
És habitual que els espectadors d'un concert de Jordi Savall es transportin, ni que sigui per la durada d'un concert, a molts anys enrere. El director i referent de la música antiga -especialment barroca i del Renaixement- ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida de la 64a edició del festival Porta Ferrada. Ho ha fet des de l'escenari més íntim del certamen, el de l'Espai Port i amb una proposta que ha descobert al públic les músiques orientals que defineixen la ruta de la seda.
Una via d'intercanvi cultural entre Orient i Occident que Savall ha resseguit amb peces clàssiques acompanyat de la seva formació Hespèrion XXI on els músics s'acompanyaven d'instruments poc habituals als escenaris com el ney o el duduk, que s'han fusionat amb la inseparable viola de gamba de Savall.
Tot plegat per interpretar un "viatge musical" en homenatge a Marco Polo, coincidint amb els 700 anys de la mort del popular comerciant venecià que va fer aquesta ruta. Una proposta que ha transportat els espectadors a la Xina des de Venècia, repassant 20 temes de països com Armènia, Turquia, Síria o l'Iran. "És un viatge que avui en dia no es podria fer, perquè la gent té por. Abans no hi havia fronteres i la gent compartia", ha assenyalat Savall.
Des del festival destaquen que l'arrencada amb Jordi Savall ha estat "un honor", perquè suposa tenir "el premi Nobel" de la música. En aquest sentit, el codirector artístic del festival Porta Ferrada, Albert Mallol, assenyala que volien "fer evident" el creuament de cultures i la importància de la música barrejada amb la història i la Ruta de la Seda.
Un "petit pas"
Savall ha volgut aprofitar per celebrar "el petit pas" que ha fet l'Ajuntament de Barcelona que ha cedit un pis a l'artista per a la seva fundació. El mestre, però, considera que és insuficient per poder preservar el seu llegat. En aquest sentit, Savall ha recordat que necessiten un espai on assajar i poder "transmetre tot aquest bagatge als joves", a més de suport econòmic per part de les administracions.
De fet, Jordi Savall avisa que, si es perd tota "la feina feta" es perdran molts anys de música i divulgació, un fet que, reconeix Savall, el "preocupa" i espera que no acabi arribant.
Bon ritme d'entrades
El de Jordi Savall ha estat el primer dels vuit concerts programats a l'Espai Port. Per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols hi passaran també artistes com Benjamin Clemente, Maria Arnal i Tania o els gironins Sopa de Cabra. L'escenari gran del festival és, de nou, el Guíxols Arena, per on desfilaran noms populars de l'escena musical com els irlandesos The Corrs, David Bisbal, Mònica Naranjo o el francès Vladimir Cauchemar.
Una proposta transversal que "il·lusiona molt" el codirector de Porta Ferrada Víctor Partido. De fet, Barcelona Events Musicals (BEM) -l'empresa que gestiona altres festivals com el Cruïlla- destaca que "molta gent es pot sentir representada", perquè la varietat és molt destacable. A més, celebren el "bon ritme d'entrades" que porten alguns dels espectacles "únics" que ofereix el festival i donen per fet que a l'agost encara s'incrementarà més la venda.
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