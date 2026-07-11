Un musical sobre la connexió entre el ball i les persones posa punt final a un Festival Z ple d’èxits
L’esdeveniment teatral tanca la seva 6a edició amb propostes diverses apropant-se, cada vegada més, a tota mena de públic
Jana Coromines Costa
Aquest dissabte, el Festival Z ha clausurat la seva sisena edició al Centre cívic de Sant Narcís amb l’assaig obert Ball de nit: una revetlla amb la Silvestra, la nova proposta teatral i musical de Judit M. Gené. L'espectacle, que encara es troba en procés de creació, ha convertit el ball en parella en el fil conductor d'una reflexió sobre la memòria, les relacions humanes i el vincle entre generacions.
L’obra, anunciada inicialment amb el títol provisional Abans que em mori, s’ha presentat com un assaig obert titulat Ball de nit: una revetlla amb la Silvestra. La proposta reivindica que el ball va més enllà, i mostra la modalitat en parella com una forma de relació. "Volíem ajuntar gent gran, gent de mitjana edat, gent jove, nens petits... tothom ballant junts i connectant, que és l'objectiu d'aquest espectacle", explica la creadora, Judit M. Gené. També, posa en valor el significat que tenia el ball per a les generacions passades. "La gent gran va començar a aprendre a ballar de molt jove, en un context de repressió política i social, on ballar era l'única manera d'oci, de contacte físic i de conèixer-se", afirma Gené, que espera que les noves generacions recuperin aquesta pràctica.
L’espectacle s’ha consolidat com un procés de creació. “Durant el projecte m'he focalitzat molt en la gent gran, he fet tallers de reminiscència amb ells per extreure'n històries i experiències, però, ara, el que m’interessa és abordar aquest projecte a més tipus de públic, tant nens, com adolescents i adults”, aclareix Gené, qui vol continuar fent créixer la seva proposta.
Finalment, també ha aconseguit tocar la fibra del públic: “m’ha agradat molt, però m’ha transportat a èpoques anteriors. He hagut de sortir de la sala, perquè m’ha fet pensar amb el meu pare, qui era músic i tocava, també, les cançons que hem escoltat ara. M’ha emocionat.”, explica una dona gran amb llàgrimes als ulls.
L’acte ha acabat amb el públic dempeus, ballant i gaudint de l’essència de l’espectacle, convertint el ball en un espai de trobada, connexió i memòria entre generacions.
Balanç positiu
Després de diversos dies de programació, la directora del festival, Eva Ferré, fa un balanç molt positiu de l’edició. “Sentim que amb aquesta edició hem avançat algunes passes, hem pogut arribar a més públic i, només per això, ja ho celebrem moltíssim”, assegura.
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