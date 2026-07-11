Teràpia de Shock torna als escenaris de la Garrotxa al festival Vallviva
La banda va retrobar-se amb el públic de la comarca després de més d’una dècada sense actuar-hi
Ana Torroja encapçala aquest dissabte la programació musical
Teràpia de Shock va tornar aquest divendres als escenaris de la Garrotxa després de més d’una dècada sense actuar conjuntament a la comarca. La banda va protagonitzar la tercera nit del festival Vallviva, que se celebra a la finca les Brides, amb un concert en què va recuperar algunes de les seves cançons més conegudes, com Sense tu, Tota la nit i 20 minuts d’espera.
El retorn del grup garrotxí era una de les actuacions més esperades de l’edició d’enguany i va reunir milers de persones al recinte. La programació de la jornada també va incloure l’espectacle d’imitacions de Pep Plaza a l’Escenari Cúpula i les actuacions de Sara Roy, Pep Poblet i Mon DJ, que va tancar la nit.
La proposta gastronòmica va tenir com a protagonista el restaurant L’Aliança, distingit amb una estrella Michelin, que es va encarregar del sopar servit a l’espai del llac. El Grup Quinze Ous va assumir la Cuina d’Autor, mentre que més d’una vintena de parades de productors de proximitat van completar l’oferta.
Ana Torroja, protagonista de dissabte
El festival continua aquest dissabte 11 de juliol amb Ana Torroja com a principal reclam musical. L’exvocalista de Mecano oferirà un concert en què combinarà temes del seu pròxim treball discogràfic amb cançons de la seva trajectòria en solitari i alguns dels èxits més coneguts de la banda madrilenya.
La programació també inclou un espectacle d’improvisació de la companyia El Gremi a l’Escenari Cúpula, així com les actuacions del cantautor empordanès Ernest Prana i de Mariona Calo a l’Escenari Village. DJ Kurba serà l’encarregat de tancar la jornada durant la matinada.
En paral·lel als concerts, l’Escenari Cultural acollirà propostes d’improvisació, màgia i intervencions artístiques. El recinte també exposarà obres de l’artista i arquitecta olotina Cristina Montero, concebudes per integrar-se en el paisatge de la finca.
En l’àmbit gastronòmic, el restaurant Miramar assumirà aquest dissabte el Sopar Estrella Michelin a l’espai del llac, mentre que el Grup Quinze Ous repetirà al capdavant de la Cuina d’Autor. L’oferta es completarà amb les parades de productors locals.
Recerca contra el càncer de pàncrees
Vallviva destinarà part dels beneficis de l’edició del 2026 a projectes de recerca contra el càncer de pàncrees. A través de la Fundació Eudald Morera, el festival col·laborarà per primera vegada amb l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per finançar un projecte del grup de Recerca en Cirurgia centrat en la detecció precoç de la malaltia mitjançant biomarcadors de sang.
El certamen també mantindrà la col·laboració amb el Campus Vall d’Hebron, al qual ha destinat 60.000 euros durant els darrers tres anys. Les aportacions han servit per impulsar dues línies d’investigació del Vall d’Hebron Institut de Recerca i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia sobre el tractament personalitzat del càncer de pàncrees i les interaccions entre les cèl·lules tumorals i el seu entorn.
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