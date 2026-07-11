Víctor Manuel presenta "Solo a solas conmigo" al festival de Cap Roig
Les noves composicions van conviure amb algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria
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Víctor Manuel va presentar ahir el seu nou projecte discogràfic, "Solo a solas conmigo" al festival de Cap Roig. L'artista asturià va oferir un concert proper i sincer, en què les noves composicions van conviure amb algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria.
L'actuació va posar de manifest la coherència artística i la sensibilitat que han marcat la seva carrera, en una actuació íntima i profundament humana. Amb aquest concert, Víctor Manuel va tornar a demostrar la vigència del seu repertori i el fort vincle que manté amb diverses generacions d'espectadors.
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