Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
notes de talljudici ciclista Àngelsincendi Almeriavia ferrada Sant FeliuCarles Puigdemontradars Gironaagenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Víctor Manuel presenta "Solo a solas conmigo" al festival de Cap Roig

Les noves composicions van conviure amb algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria

Víctor Manuel presenta &quot;Solo a solas conmigo&quot; al festival de Cap Roig.

Víctor Manuel presenta "Solo a solas conmigo" al festival de Cap Roig. / José Irún

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Calella de Palafrugell

Víctor Manuel va presentar ahir el seu nou projecte discogràfic, "Solo a solas conmigo" al festival de Cap Roig. L'artista asturià va oferir un concert proper i sincer, en què les noves composicions van conviure amb algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria.

L'actuació va posar de manifest la coherència artística i la sensibilitat que han marcat la seva carrera, en una actuació íntima i profundament humana. Amb aquest concert, Víctor Manuel va tornar a demostrar la vigència del seu repertori i el fort vincle que manté amb diverses generacions d'espectadors.

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents