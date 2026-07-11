Xavi Torres Trio i Miguel Zenón inicien la seva gira europea al Nits de Jazz de Platja d'Aro
El pianista tarragoní i el saxofonista porto-riqueny omplen el miler de cadires en la segona actuació d’enguany del festival baix-empordanès
Xavi Torres Trio juntament amb Miguel Zenón van iniciar la seva gira europea amb un concert a la Platja Gran de Platja d’Aro, dins de la programació de la 29a edició del festival Nits de Jazz. L’actuació d'anit del pianista tarragoní, el saxofonista porto-riqueny i el pianista Luis Perdomo, va omplir de gom a gom les 1.000 cadires ubicades davant de l’escenari.
La cita va servir perquè Xavi Torres presentés en primícia els temes del disc, Espill, previst per a finals de 2026. Un treball que inclourà composicions originals del pianista i algunes pinzellades de cançó protesta reinterpretades amb el llenguatge jazzístic que el caracteritza. El títol -“mirall” en el dialecte de la seva terra natal- resumeix l’esperit del projecte, basat en la idea de mirar-se en els altres per entendre’s a un mateix. A partir d’aquest concepte, Torres construeix una obra íntima i col·lectiva, en què cada peça ret homenatge a persones i entitats que han defensat la dignitat humana en contextos adversos.
Entre els temes destacats, van sonar peces dedicades a l’activista republicana Victòria Pujolar; la defensora dels drets polítics i civils de les dones Clara Campoamor; l’ONG Open Arms; la brigadista holandesa Fanny Shoonheyt (“la reina de la metralladora”) i la primera directora d’orquestra afganesa, Negin Khpalwak. El repertori també va incloure Vientos del pueblo de Víctor Jara i Paisatge de l’Ebre de Teresa Rebull, així com El far, dedicat al far del Fangar, i Delta’s choro, dos temes vinculats al territori d’origen de l’artista.
El concert de Platja d’Aro va ser el primer de la gira europea de Torres amb Zenón i l’únic que oferiran a Catalunya, ja que la formació continuarà la gira avui dissabte al North Sea Jazz Festival de Rotterdam i posteriorment actuarà en altres cites com l’Inca Jazz de Mallorca, el Bahía Jazz Festival d’el Puerto de Santa María o el Canarias Jazz Festival.
Amb altres formacions, el músic tarragoní també participarà aquest estiu en festivals com l’Arcosoli Jazz d’Agrigento, el Carini Jazz Festival de Sicília, el Vitòria Jazz Festival, l’Sligo Jazz Festival d'Irlanda o el Lodz Jazz Festival de Polònia.
L’actuació d’anit va ser el segon concert del festival Nits de Jazz d'enguany, que es va inaugurar el passat 3 de juliol amb l’actuació de Namina & The Barbarians i que continuarà tots els divendres de juliol i agost a les 23 hores.
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