Anastacia redescobreix «el paradís» a Cap Roig
La cantant, que va suspendre l’estiu passat el concert de Sons del Món per una mlaltia, va mostrar una energia brutal durant tota l’hora i mitja que va durar el concert del Festival de Cap Roig en què va interpretar un total de 21 cançons
Anastacia va haver de suspendre l’estiu passat el concert de Sons del Món de Roses per una malaltia, que no li ha impedit tornar amb més força que mai aquest passat dissabte al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. La cantant americana, de 57 anys, va tornar als jardins botànics, després d’anar-hi per primera vegada el 2017 amb la gira The Ultimate Collection Tour, i va redescobrir «el paradís» mentre commemorava els més de 25 anys de carrera artística amb #NTK (Not That Kind).
«Teniu molta sort de tenir un lloc així, és com un paradís», va assegurar una Anastacia d’allò més sincera, humil, espontània, sensibilitzada amb el territori i agraïda amb el públic tot i la sòlida trajectòria internacional. «Soc l’Anastacia, porto el passaport on ho posa, per si és el primer concert d’algú i no em coneix», es va presentar amb un to fresc i divertit. La cantant, que ha superat dos càncers de mama el 2003 i 2013 i conviu amb la malaltia del Crohn, va mostrar una energia brutal durant tota l’hora i mitja que va durar el concert del Festival de Cap Roig en què va interpretar un total de 21 cançons amb show, jocs de llum, canvis de vestuari segons el registre de les lletres (entre les quals hi havia balades i rock) i protagonisme per cadascun dels membres de la banda, el seu «A Team», inclosos.
«Aquesta nit, aquí, és particularment especial. No ho hem fet enlloc més, ni a França ni a Alemanya. Això és només per vosaltres», va admetre tot regalant un espectacle únic a Girona en què fins i tot hi van tenir cabuda La Bamba, Bamboleo o Macarena -Anatsacia va aprofitar per felicitar a la selecció espanyola pel pas a les semifinals del Mundial 2026 («Com a americana, m’encanta el joc. El futbol, però, és com la política», va apuntar)-. També ho va ser per escenificar el tema que té amb Eros Ramazzotti, rellevat excepcionalment per a l’ocasió pel cantant de sessió Nick Shirm, I Belong to You en la versió en castellà -va bromejar que li hauria de «pagar doble» perquè habitualment el fa en italià-.
No van faltar, per descomptat, els grans èxits de la seva carrera: Paid My Dues, Left Outside Alone o I’m Outta Love. El darrer va ser l’escollit per tancar una vetllada que ningú volia acabar però tothom sabia, com bé va dir Anastacia, que «al final del dia tots hem d’anar-nos-en cap a casa». L’artista, la banda i el públic van acabar cantant a capella Left Outside Alone per fer encara més màgica la intensitat moment.
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