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Antonio Gades torna a encendre Porta Ferrada amb la màgia de 'Fuego'

La companyia va captivar el públic de Sant Feliu deu anys després de l’última visita amb una proposta intensa, visual i ovacionada, inspirada en 'El amor brujo' de Manuel de Falla

Les imatges de l'espectacle 'Fuego' d'Antonio Gades al festival Porta Ferrada

Les imatges de l'espectacle 'Fuego' d'Antonio Gades al festival Porta Ferrada

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Les imatges de l'espectacle 'Fuego' d'Antonio Gades al festival Porta Ferrada / Jordi Galderic / Porta Ferrada

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Laia Bodro Colomer

Laia Bodro Colomer

Sant Feliu de Guíxols

La companyia Antonio Gades va tornar a brillar al Porta Ferrada deu anys després de l’última vegada que va actuar a Sant Feliu de Guíxols. I va ser precisament amb Fuego, l’espectacle inspirat en El amor brujo, de Manuel de Falla, estrenat el 1989 a París, i que va ser l’última de les col·laboracions entre el coreògraf i ballarí Antonio Gades i el cineasta Carlos Saura.

Fuego narra la història de Candela i Carmelo, una parella que veu amenaçat el seu amor pel fantasma de José, que embruixa Candela per ballar amb ella cada nit.

Les imatges de l'espectacle 'Fuego' d'Antonio Gades al festival Porta Ferrada

Les imatges de l'espectacle 'Fuego' d'Antonio Gades al festival Porta Ferrada / Jordi Galderic / Porta Ferrada

A través del moviment de la dansa, els ballarins transmeten les emocions, l’amor, el desig i la màgia d’una història que, amb celebracions populars, danses entre els protagonistes i la veu de Rocío Jurado posant lletra a l’obra de Falla, va avançant fins a La danza del fuego, en un dels moments més espectaculars de l’espectacle, una coreografia visual i plàstica en què la solista, Esmeralda Manzanas, va enamorar el nombrós públic que omplia l’Espai Port.

I és que, si per una cosa destaca Fuego, és per la gran interpretació dels protagonistes, que, amb passió i una gran tècnica, aconsegueixen transmetre el conflicte de la història. Menció especial per a La hechicera, interpretada per la directora artística de la companyia i protagonista, juntament amb Gades, de la pel·lícula original, Stella Arauzo, que encara va captivar el públic amb els seus hipnòtics moviments de braços.

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I si la companyia Antonio Gades ja havia sortit ovacionada les quatre vegades que havia actuat al Porta Ferrada, la cinquena no va ser una excepció. En finalitzar, bona part del públic es va posar dret per aplaudir l’espectacle que acabava de presenciar. Va ser tal l’ovació que fins i tot van oferir un bis, en què el solista, Álvaro Madrid, va interpretar un curt solo amb la resta de l’elenc acompanyant-lo al darrere. Una gran nit per deixar palès que Sant Feliu i Antonio Gades sempre són una bona combinació.

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