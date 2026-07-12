De Calaix clou el Viaveu amb la seva proposta d’arrel
El trio empordanès ha posat punt final a l'edició d'enguany del festival de Sant Julià de Ramis amb un concert a l'Església dels Sants Metges
Jana Ribas
El grup De Calaix ha actuat aquest diumenge a les 20 h a l’Església dels Sants Metges de Sant Julià de Ramis en el marc del Festival Viaveu. La formació ha sigut l’encarregada de tancar l’edició d’enguany del festival, que torna a connectar patrimoni i música amb concerts en espais històrics de la muntanya dels Sants Metges.
El festival, organitzat per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis des de l’any 2013, ha celebrat aquesta edició amb tres propostes musicals: el doble concert de Gemma Humet i Ernest Prana al Castellum Fractum i l’actuació de De Calaix a l’Església dels Sants Metges.
De Calaix ha arribat al Viaveu amb una trajectòria consolidada dins la música d’arrel. El grup va ser fundat l’any 2001 a l’Alt Empordà per Mireia Mena, Gemma Pla i Lurdes Rimalló, i des dels seus inicis ha desenvolupat una proposta basada en la combinació de polifonia, percussions tradicionals i cançó improvisada.
La formació ha consolidat una sonoritat que combina l’arrelament a la tradició oral amb una mirada contemporània i ha publicat quatre treballs discogràfics al llarg de la seva trajectòria que han rebut reconeixements com el Premi Enderrock i el Premi Altaveu.
Amb aquest concert, De Calaix ha format part d’una nova edició del Festival Viaveu, una iniciativa que aposta per valorar les propostes musicals del territori, alhora que les vincula als espais patrimonials del municipi.
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut
- La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries el 15 de juliol
- El Girona serà l’equip més ric de la Segona Divisió
- L’ús de blats antics, la marca personal del forn de Corts
- Puigdemont, a trencar-ho tot