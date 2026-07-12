Desenes de veus de joves cantaires omplen les escales de la Catedral
200 cantaires provinents de 16 corals catalanes inauguren el festival internacional, que reunirà més de 1.200 joves de 43 cors i 12 països diferents fins al 19 de juliol
Jana Coromines Costa
Les escales de la Catedral de Girona han acollit aquest diumenge el concert inaugural de l’11a edició de l’Europa Cantat Junior davant d’un públic molt nombrós, divers i amb una destacada presència de famílies. Uns 200 cantaires d’entre 10 i 16 anys, procedents de 16 corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC), han obert una setmana en què la ciutat es convertirà en punt de trobada de més de 1.200 joves de 43 cors i 12 països. L’acte ha donat el tret de sortida oficial a una edició que omplirà Girona de música coral infantil i juvenil fins al 19 de juliol.
Un recorregut pel patrimoni musical català
Dirigit per Jaume Sala i amb arranjaments musicals de Gregori Ferrer, el concert inaugural, titulat «Baixem a la plaça», ha fet un recorregut pel patrimoni musical català a través de cançons tradicionals i populars. El repertori ha inclòs peces com «El cant dels ocells», «Els contrabandistes», «La cançó del capità», «Lo pandero de les mosses», «La carta de navegar», «El noi de la mare», «Stella Splendens», «Con jo n’era petitet», «Girona m’enamora» i «La plaça». Les interpretacions han combinat diferents estils i sonoritats.
Els cantaires han estat acompanyats pels músics Arnau Berenguer (guitarra), Pep Coca (contrabaix), Gregori Ferrer (acordió i piano), Laia Pedrol (panderos), Manu Sabaté (instruments de canya) i Antonio Sánchez (percussió), que han aportat una sonoritat pròpia a les diferents peces.
Les 16 corals participants han estat: Coloraines de l’Orfeó Gracienc (Barcelona), Cor de Veus Blanques del Conservatori de Terrassa (Terrassa), Cor Infantil de la Coral Sant Jordi (Barcelona), Cor Infantil Escola-Niu (Castellterçol), Cor Jove de l’Orfeó Lleidetà (Lleida), Cor Sant Esteve (Castellar del Vallès), Coral de l’EMM de Torredembarra (Torredembarra), Coral Infantil l’Espiga (Badia del Vallès), Coral Infantil Rossinyols (Llorenç del Penedès), Coral Sant Medir (Barcelona), El Virolet (Barcelona), L’Arc (Barcelona), Les Veus de Gironella (Gironella), L’Espinguet (Vilafranca del Penedès), Mestre Güell (Tàrrega) i Pom de Dalt (Valls).
Més de 1.200 joves ompliran Girona de música
L’Europa Cantat Junior és un festival internacional de cant coral infantil i juvenil que se celebra cada tres anys en una ciutat diferent. Girona n’acull enguany l’onzena edició, organitzada per la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) i Europa Cantat, amb la col·laboració de diverses institucions.
Durant tota la setmana, els participants faran tallers musicals, assajos, activitats de convivència i concerts repartits per diferents espais emblemàtics de la ciutat.
L’actuació inaugural ha estat el punt de partida d’una setmana dedicada al cant coral que convertirà Girona en l’epicentre europeu de la música coral infantil i juvenil. Amb carrers, places, auditoris i espais patrimonials plens de música, la ciutat es prepara per viure una nova edició d’un dels festivals internacionals de referència en l’àmbit del cant coral per a infants i joves.
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