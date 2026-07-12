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Directe enèrgic de Trèvol al Festival Recòndit

El grup de música fa vibrar el públic aquest dissabte

Trèvol actuant al Festival Recòndit

Trèvol actuant al Festival Recòndit / Xevi Planas

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Jana Coromines Costa

El grup de folk fusió català Trèvol ha actuat a la sisena edició del Festival Recòndit aquest dissabte, 11 de juliol, amb un concert a l'Era del Castell de Palol de Revardit.

El grup de joves ha portat una nit única plena de melodies enganxoses, ritmes vius i lletres que parlen de vida, records i emocions que arriben al cor. El públic s’ha deixat portar per la música i ha connectat en directe amb cada cançó.

Quartet jove

Format per un quartet jove de folk fusió català, Trèvol combinen instruments com la gralla, el flabiol i el tamborí amb teclats, bateria i veus, reinterpretant melodies tradicionals i creant temes propis amb influències de folk, pop i altres gèneres per oferir una proposta moderna i personal.

El grup té experiència en escenaris d’arreu de Catalunya i, també, va guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània 2023. Actualment, ha publicat el seu primer treball discogràfic.

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Programació Festival Recòndit

La programació es va iniciar el 22 de març amb Suu i, durant els darrers mesos, ha portat al Pla de l'Estany artistes com Lildami, Ramon Mirabet, Mishima, Joan Miquel Oliver, Maria Jaume, Maika Makovski, Andrés Suárez i Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, entre d'altres. L’esdeveniment manté la seva aposta per acostar la música en directe a diferents municipis de la comarca. L'últim concert es farà el proper 17 de juliol, a càrrec de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

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