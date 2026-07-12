Vallviva tanca la seva sisena edició consolidant el seu compromís solidari i amb gairebé totes les entrades exhaurides
El Festival reafirma la seva aposta solidària i tornarà a donar tots els beneficis al Campus Vall d’Hebron i, per primera vegada, també a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona
Jana Coromines Costa
Després de cinc dies de música, gastronomia, cultura, natura i solidaritat a la Finca Les Brides, Vallviva posa fi a la seva sisena edició. El festival ha comptat amb la participació de 100 voluntaris i més de 250 empreses col·laboradores, que han tornat a fer possible la celebració d’aquesta nova edició. Un any més, s’ha tornat a consolidar com una gran cita singular a la Garrotxa, reunint a un total de més de 9.000 assistents.
La gastronomia ha tornat a ser un dels grans eixos de l’esdeveniment, amb una vintena de parades de productors locals de km 0. Els Sopars Estrella Michelin, que enguany estrenaven ubicació, també han registrat una gran acollida i han exhaurit totes les places, amb propostes signades per restaurants de referència com Can Jubany, Les Cols, L'Aliança i Miramar.
Les dues primeres nits del festival van exhaurir les entrades, amb actuacions destacades com el concert d'Antonio Orozco i l'espectacle Mare Mundi: Tribut al Mar, de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Ahir, Ana Torroja també va omplir el recinte, amb una actuació única i que combinava les cançons del seu pròxim projecte amb els grans èxits en solitari i els clàssics inoblidables de Mecano. Al llarg dels cinc dies, el festival ha tornat a combinar propostes musicals de primer nivell amb una experiència global al recinte.
Objectiu solidari
Vallviva manté la seva essència com a festival 100% solidari, canalitzant tots els beneficis a través de la Fundació Eudald Morera. Manté el seu compromís històric amb el Campus Vall d'Hebron, centre al qual ja ha destinat un total de 60.000 euros en els darrers tres anys.
L’edició de 2026 marca, a més, un nou pas en aquest compromís amb l'obertura d'una línia de col·laboració amb l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. El Festival finançarà un innovador projecte del grup de Recerca en Cirurgia del centre per a la detecció precoç del càncer de pàncrees mitjançant biomarcadors de sang.
Última jornada del Vallviva 2026
La sisena edició del Vallviva es tanca aquest diumenge amb una jornada especialment pensada per al públic familiar. El recinte acull activitats, jocs i tallers per a totes les edats, dinamitzats per companyies com La Dona del Sac, Kids & Us i Nina Bach, entre d'altres. La programació culminarà amb el concert d'Els Atrapasomnis, que presentaran el seu nou espectacle.
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