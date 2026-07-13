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Alba Dalmau guanya El Setè Cel per “Si una família”

El guardó de la 20a edició s’entregarà divendres al vespre a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt

El cartell informatiu i el llibre a la Biblioteca Iu Bohigas.

El cartell informatiu i el llibre a la Biblioteca Iu Bohigas. / Ajuntament de Salt

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Alba Dalmau (1987) ha guanyat el premi literari saltenc El Setè Cel per la novel·la Si una família, sobre una hostessa de vol a qui el retrobament amb una amiga de l’institut vint anys després canvia la vida. L’entrega del 20è guardó tindrà lloc aquest divendres a partir de les 19 h a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt, amb la presència de l’autora, del president del jurat, Vicenç Villatoro, i autoritats. L'escriptora agafa així el relleu a Jordí Puntí, guanyador de l'última edició, i se suma a una llista de premiats que va obrir Jaume Cabré i on també hi son Teresa Roig, Miquel Pairolí, Imma Monsó, Mar Bosch, Quim Español, Joan Lluís-Luís, o Eva Piquer

L’obra explora, a partir del personatge de la Paloma i d’altres, tots plens de matissos, els vincles, la soledat i les formes inesperades que pot adoptar una família. L’autora de Cardedéu ha convençut un jurat presidit per Villatoro, format per Guillem Terribas, Miquel Berga, Albert Rossich i Margarida Casacuberta, i que compta amb participació de grups de lectura de les biblioteques de Salt i Santa Coloma de Farners, així com de bibliotecaris del col·lectiu Llibres i companyia.

Tots ells han valorat atorgar els 3.000 euros del premi a Si una família, que ha quedat davant la resta de finalistes: Escenaris de Toni Sala, L’amor que passa de Care Santos i La gran família d’Antònia Carré. El guardó, entregat cada any a una novel·la ja publicada i en català, homenatja la històrica llibreria de Salt que duia el seu mateix nom.

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Aquest no és el primer premi que recull Dalmau, autora de la nova fornada de les nostres lletres que també ha guanyat el Premi Recull de Blanes per Volenska (2011), el Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar per Bategant (2015), o el Premi Vila d’Ascó per Estàndards (2017). L’escriptora també ha publicat On només hi havia un far, Estrena, El camí dels esbarzers, Capgirat, Amor i no, o HO, HO, HO Una altra història de Nadal.

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