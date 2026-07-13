Christopher Nolan, director de 'La Odisea', assegura que molta gent "menysprea" la IA
El cineasta britanicoestatunidenc creu que la tecnologia pot ser una eina útil, però rebutja la idea que substitueixi per complet la creativitat humana
Carles Planas Bou
Christopher Nolan no creu que la intel·ligència artificial acabi amb la seva feina. L’aclamat director de cine, que aquest divendres estrena la seva esperada versió de ‘La Odisea’, s’ha pronunciat sobre l’impacte d’aquesta tecnologia en el setè art, un tema que preocupa profundament en el seu sector.
«L’interessant de la IA és que mai he vist una tecnologia que hagi sigut adoptada amb tant èxit per Wall Street, pels inversors i per les empreses tecnològiques, i que el públic hagi rebutjat tan rotundament», ha explicat en declaracions a AFP.
L’oscaritzat cineasta britanicoestatunidenc, responsable d’obres mestres com ‘Interstellar’, ‘El cavaller fosc’, ‘Memento’ o ‘Dunkerque’, ha confessat que la reacció contrària al desplegament de la IA generativa li desperta curiositat. «És una cosa una mica estranya. Els joves, en particular, han encunyat el terme ‘escombraries de la IA’», ha indicat, en relació amb allau de contingut sintètic de baixa qualitat que ocupa cada vegada més espai a les xarxes socials.
«Hi ha una espècie de menyspreu per tot el relacionat amb la IA», ha indicat. «Però crec que la idea que substitueixi per complet els éssers humans i la creativitat humana em sembla una tonteria». Al contrari, creu que la IA podria crear algunes «eines de visualització» útils per al cine.
No és la primera vegada que Nolan, que el 2015 va assegurar que no utilitza ni telèfon mòbil ni correu electrònic, es pronuncia sobre la IA. Amb la seva anterior pel·lícula, la també celebrada ‘Oppenheimer’, el director va traçar un paral·lelisme entre les crides a la moderació nuclear del pare de la bomba atòmica i el dilema ètic que representa l’actual tecnologia.
«Crec que [la IA] serà una eina molt potent en el futur. El que he intentat aportar al debat, i continuo defensant, és la noció de responsabilitat i de responsabilitat dels empresaris. L’únic que no podem fer és permetre que la direcció, els empresaris i els productors utilitzin la IA per eludir la responsabilitat dels seus actes», va explicar a ‘The Guardian’ el 2023. La pel·lícula li va valer el seu primer Oscar a millor director.
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda