Festival
El festival PoemEstiu farà vibrar l’Empordà amb poesia, violí i dansa
Per aquesta setzena edició, dedicada als poetes Blai Bonet i Josep Piera, s'han programat sis vetllades del 17 de juliol al 9 d'agost a Capmany, Darnius, Agullana i el celler la Vinyeta, a Masarac
Cristina Vilà Bartis
"A la gent li agrada i ho espera. Fem una cosa diferent i especial". Així defineix a PoemEstiu, el festival de poesia de l'Empordà que enguany arriba a la seva setzena edició, el seu cofundador Daniel Ruiz-Trillo. Aquesta diferència respecte a altres ofertes estiuenques, que aposten més per la música, és, segurament, el secret de la resistència d'aquesta iniciativa que, any rere any, escampa la veu poètica per Capmany, Darnius, Agullana i Masarac. Aquest any, a més, el violí i la dansa seran l'instrument i l'art convidat, mentre que també tindrà un pes rellevant Romania. Aquests tres elements estaran presents el mateix dia de la jornada inaugural, que tindrà lloc el divendres 17 de juliol a la plaça Mossèn Eduard de Capmany. Ruiz-Trillo augura que aquesta vetllada serà "molt potent", ja que, per primer cop, unirà el violí de Víctor Molina, la dansa de Magda Kudzinowska i Michaela Bubleová i la poesia. En aquest sentit, quatre han estat els poetes convidats a participar que comparteixen un llarg recorregut: Aina Torres, Marta Pérez Sierra, Rosa Arrazola i Jordi Roig. "Tots quatre són poetes vibrants no només per tenir en comú unes quantes erres en els cognoms sinó perquè recitant també tenen força i empenta", admet Daniel Ruiz-Trillo. El festival, a més, recorda a dos grans poetes i novel·listes: Blai Bonet (1927-1997), de qui enguany se celebren els trenta anys de la seva desaparició, i Josep Piera (1947-2026) que va morir el passat mes d'abril.
Després de la jornada inaugural, l'endemà 18 de juliol l'escenari canvia i es desplaça cap al celler La Vinyeta, a Masarac, col·laboradors infatigables des de fa anys del festival. Aquí actuarà el cantautor Roigé i Diana Mihaescu recitarà dos poemes en romanès i en català. Ruiz-Trillo admet que "la literatura romanesa és la gran desconeguda" i aquesta vetllada pot ajudar a difondre-la una mica més. En aquest mateix escenari de La Vinyeta, el divendres 31 de juliol es farà el lliurament dels dos premis del concurs de poesia PoemEstiu, una iniciativa oberta a tothom que els últims anys, però no ha rebut massa originals, enguany tan sols una desena. Durant aquesta vetllada especial, a més, el quartet Ran de les Coses format per August G. Orri, (veu i guitarres); Josep Martí (saxo, flauta i harmònica) o Mònica Gispert i Pep Puig, com a lectors, presentarà el recital poètico-musical Nusflorejant, que parteix dels poemes del poeta escalenc Enric Casasses.
A Darnius, el festival de poesia de l'Empordà també farà parada en dues ocasions. El diumenge 9 d'agost, a la Societat es podrà veure i sentir als Llenguaferits amb un espectacle sobre Miquel Martí i Pol mentre que el dijous 13 d'agost, jornada de cloenda del PoemEstiu integrada, per primer cop, dins el programa de la festa major del poble, Santi Arisa i Agnès Miralbell oferiran un concert en petit format de cant i recitat conegut com a Taverna de poetes. Aquesta proposta inclou una selecció de poemes d’alguns dels autors més representatius dels Països Catalans com Pere Quart, Joan Maragall o Maria-Mercè Marçal.
On també farà parada el festival PoemEstiu serà a Agullana, a la plaça Major, l'1 d'agost on actuarà el grup de versions Sawa Sawa. En aquesta proposta, el violí també estarà present, com ho estarà a les vetllades de Capmany i la Vinyeta. "Vibrarà el violí", avança Daniel Ruiz-Trillo tot agraint la fidelitat del públic del festival. "A vegades assisteix un centenar de persones, és molta gent, potser perquè aquesta oferta és diferent, especial i té un ritme més suau, més romàntic i càlid". Tot això, diu el cofundador del festival, ho trobaran a PoemEstiu.
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Via: Empordà
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