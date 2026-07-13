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La Fundació Les Voltes reprèn les activitats a la Rambla

S’ha programat un cicle d’activitats familiars davant la llibreria els dijous de juliol

L'espai de la Rambla on es faran les activitats.

L'espai de la Rambla on es faran les activitats. / Cedida

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Redacció

Redacció

La Fundació Les Voltes aprofitarà, els dijous que resten de mes, la recuperació de la Rambla per a la ciutadania programant un cicle d’activitats familiars al carrer davant la llibreria. Després que el consistori aprovés una ordenança per ampliar l’espai d’ús públic al passeig, aquest dijous a les 19 h Jordi Tonietti inaugurarà el programa per infants i famílies a l’espai davant Les Voltes Educa. Els dies 14 i 31 d’aquest mes, també en horari de tarda, es faran activitats de conta contes.

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