La Fundació Les Voltes reprèn les activitats a la Rambla
S’ha programat un cicle d’activitats familiars davant la llibreria els dijous de juliol
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La Fundació Les Voltes aprofitarà, els dijous que resten de mes, la recuperació de la Rambla per a la ciutadania programant un cicle d’activitats familiars al carrer davant la llibreria. Després que el consistori aprovés una ordenança per ampliar l’espai d’ús públic al passeig, aquest dijous a les 19 h Jordi Tonietti inaugurarà el programa per infants i famílies a l’espai davant Les Voltes Educa. Els dies 14 i 31 d’aquest mes, també en horari de tarda, es faran activitats de conta contes.
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