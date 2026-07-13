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La Mirona s’inspira en el tecno europeu

La sala estrenarà el 18 de setembre una nova línia de programació sota el nom de CRŪ, que Luke Slater inaugurarà

Imatge del cartell promocional per Luke Slater el 18 de setembre.

Imatge del cartell promocional per Luke Slater el 18 de setembre. / La Mirona/ Future Electronics

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

La Mirona de Salt estrenarà el 18 de setembre una nova línia de programació dedicada a la música tecno. En col·laboració amb la promotora Future Electronics, la sala s’inspira en els clubs europeus amb l’objectiu de reunir tant talent internacional com de casa i fer protagonista la pista de ball. La primera sessió de CRŪ comptarà amb el reconegut Luke Slater com a gran reclam. Figura clau del tecno amb més de trenta anys de trajectòria, el britànic tornarà a la província gairebé trenta anys de la seva primera actuació a la península, que va ser a l'emblemàtic Blau de Banyoles.

La proposta també tindrà alguns Djs residents, com Blast Shadow -projecte paral·lel de 30drop, productor afincat a Girona-, David Humo o Headbirds. Els dos primers també seran presents en la inauguració de CRŪ, on el més esperat seran les tres hores de sessió de Luke Slater, que ha fet carrera tant sota el seu nom com a través de projectes com Planetary Assault Systems.

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CRŪ vol promoure un espai segur, inclusiu i lliure de qualsevol forma de discriminació en què la música i la llibertat siguin fils conductors d’una experiència col·lectiva i basada en el respecte entre les persones que la comparteixen.

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